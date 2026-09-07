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Nakon pobede Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima u Saksoniji- Anhalt i debakla CDU, nemački kancelar Fridrih Merc danas se uživo obraćao iz Berlina, na konferenciji za medije koju je držao sa stranačkim kolegom Svenom Šulceom, dosadašnjim demohrišćanskim premijerom istočne pokrajine Saksonija-Anhalt.

Merc je kazao da je tokom današnjih vanrednih sastanaka vrha CDU kritikovao i jednog člana stranke.

On je rekao je da je svima neshvatljivo da je zamenik šefa poslaničke grupe na takav način "zabio nož u leđa aktivistima" stranke tokom kampanje.

Velst prenosi Mercovu tvrdnju da je njegova kritika dočekana glasnim aplauzom.

1/10 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Nemački list navodi da kancelar nije naveo imena, ali je verovatno mislio na zamenika šefa poslaničke grupe Sepa Milera, koji je više puta upozoravao protiv bilo kakve saradnje CDU sa strankom Levica.

Miler (37) u Bundestagu predstavlja upravo pokrajinu Saksonija-Anhalt.

AfD je ubedljivo je pobedila na izborima koji su juče tu održani, ostavivši daleko iza sebe glavne rivale, pre svega Mercovu i Šulceovu CDU.

Ko je Sep Miler?

Sep Miler je nemački političar, poslanik u Bundestagu i uticajni funkcioner Hrišćansko-demokratske unije (CDU). Široj javnosti je poznat kao zamenik predsednika poslaničke grupe CDU/CSU u nemačkom parlamentu.

Rani život, obrazovanje i bankarska karijera

Rođen je 22. januara 1989. godine u Vitenbergu, u pokrajini Saksonska-Anhalt. Nakon završene gimnazije u Grfenhajnicenu, Miler je od 2007. do 2010. godine završio stručno osposobljavanje za bankara u lokalnoj štedionici.

Karijeru je nastavio u finansijskom sektoru kao samostalni savetnik, dok je vanredno nastavio visoko obrazovanje na instituciji Frankfurt School of Finance & Management. Tamo je stekao diplomu bankarskog stručnjaka, a potom 2015. godine i diplomu poslovnog ekonomiste za bankarstvo. Do izbora za poslanika radio je kao savetnik za privredne klijente u Dojče kredit banci (DKB) u Haleu.

1/5 Vidi galeriju Sep Miler zamenik šefa poslaničke grupe CDU/CSU Foto: Björn Reinhardt / imago stock&people / Profimedia, dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler / imago stock&people / Profimedia

Politički uspon i lokalna samouprava

Njegov politički angažman započeo je rano: 2004. godine učlanio se u Podmladak CDU-a (Junge Union), a naredne godine i u samu stranku CDU. Već 2007. godine izabran je u okružno veće Vitenberga, gde od tada neprekidno deluje. Od 2009. godine član je gradskog veća Grfenhajnicena, u kojem je dugi niz godina predsedavao Odborom za finansije.

Rad u Bundestagu i visoke funkcije

Na saveznim izborima 2017. godine prvi put je izabran u nemački Bundestag kAo direktni poslanik iz izborne jedinice Desau-Vitenberg. Reizabran je 2021. godine, ostvarivši jedan od najboljih rezultata po broju direktnih glasova među kandidatima CDU-a u istočnoj Nemačkoj. Predvodi i pokrajinsku grupu poslanika CDU iz Saksonije-Anhalt.

U decembru 2021. godine izabran je za zamenika predsednika poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu.