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Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf zapretio je u ponedeljak novim napadima na američke energetske objekte na Bliskom istoku nakon upozorenja ministra rata Pita Hegseta da se ne otvara vatra na američke brodove.

Nakon što je Centralna komanda SAD u subotu napala tri iranska tankera za naftu, Hegset je napisao na X-u: "Jednostavno je: ako Iran puca na američke brodove, mi ćemo uništiti (i potopiti) njihove tankere za naftu. Sve što treba da urade jeste da ne pucaju na američku mornaricu".

Centralna komandna grupa (CENTCOM) je u subotu saopštila da su njene snage "napale tri iranska broda za prevoz sirove nafte 5. septembra, nakon što je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) lansirao balističke rakete prema dva ratna broda američke mornarice koji su patrolirali regionalnim vodama".

"Jednostavno je: lanac proizvodnje nafte i gasa ovde je prostran, pristupačan i izložen. Američke naftne i gasne kompanije širom ovih voda i postrojenja dele tu izloženost. Napadnete našu imovinu i bićete napadnuti", napisao je Galibaf u odgovoru Hegsetu u ponedeljak.