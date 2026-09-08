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Pedesetih godina prošlog veka prodavan je Gilbert U-238 Atomic Energy Lab, eksperimentalni komplet koji je, uprkos svom izgledu, sadržao prave uzorke radioaktivne uranijumske rude, a ne bezopasne imitacije.

Proizvođač je uz komplet dodavao i Gajger-Milerov brojač, dok je prateće uputstvo detaljno objašnjavalo kako mladi mogu da sprovode eksperimente sa uranijumom čak i u svom dvorištu.

Pre pojave strožih propisa, radioaktivne supstance korišćene su u najrazličitije svrhe - od kozmetike do vode za piće. Smatralo se da imaju lekovita i podmlađujuća svojstva.

Radioaktivni materijali ranije su korišćeni kao svojevrsni eliksiri za zdravlje i vitalnost, čak i u kozmetici i vodi za piće.

Zbog visoke cene i slabog interesovanja, komplet je ubrzo povučen iz prodaje i danas predstavlja pravu kolekcionarsku retkost.

Pedesetih godina prošlog veka prodavan je dečji eksperimentalni komplet sa pravom uranijumskom rudom i Gajger-Milerovim brojačem.

Bio je skup čak i tada

Proizvod je i u vreme kada se pojavio bio izuzetno skup. Cena od 50 dolara predstavljala je pravo bogatstvo, zbog čega je, usled slabog interesovanja kupaca, ubrzo povučen iz prodaje.

Preživeli primerci danas predstavljaju sveti gral među kolekcionarima. Na međunarodnim aukcijama kompletni primerci dostizali su cenu od više miliona forinti, odnosno desetine hiljada evra.

Pre nego što su otkriveni fiziološki rizici radioaktivnosti, nevidljivo zračenje smatralo se gotovo garancijom večne mladosti i vitalnosti. Proizvođači su zbog toga bez mnogo razmišljanja dodavali radioaktivne elemente različitim proizvodima široke potrošnje.

U Francuskoj su tokom 1930-ih bili veoma popularni kozmetički preparati Tho-Radia, koji su sadržali torijum i radijum. Prema tadašnjim reklamama, ovi proizvodi trebalo je da podmlađuju kožu na ćelijskom nivou.

U Nemačkojje pasta za zube sa radijumom obećavala blistav osmeh bez bakterija, dok su Revigator posude obložene radijumom obogaćivale vodu za piće radonom. Kupci su takvu vodu pili verujući da će im pomoći da očuvaju zdravlje.

Gilbert U-238 Atomic Energy Lab Foto: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Uranijumsko staklo i tragedija "radijumskih devojaka"

Radioaktivni materijali našli su svoje mesto čak i u dekoraciji domova, pre svega zbog upečatljivog optičkog efekta.

Tokom proizvodnje uranijumskog stakla, koje je svojevremeno bilo veoma rasprostranjeno u domaćinstvima, u užarenu staklenu masu dodavan je uranijum-oksid. Zbog toga vaze, čaše i drugi predmeti od ovog stakla i danas snažno fluoresciraju pod ultraljubičastim svetlom.

Ovaj opasni trend konačno je počeo da se gasi nakon tragedije poznate kao "radijumske devojke" - mladih žena koje su u fabrikama satova bojile brojčanike svetlećom bojom.

Masovna pojava nekroze kostiju i teških malignih bolesti kod žena koje su radile sa radijumom primorala je vlasti da uvedu stroža ograničenja. Nakon toga radioaktivni sastojci počeli su da se povlače iz komercijalne upotrebe.

Žrtve smrtonosnog sjaja

Početkom 20. veka, stotine mladih žena u američkim fabrikama satova oslikavale su brojčanike radijumskom bojom koja je svetlela u mraku.

Pošto bi se fine dlačice četkica tokom rada razdvajale, poslodavci su radnicama davali instrukcije da vrh četkice stave u usta i jezikom ga oblikuju u špic.

Žene nisu znale koliko je supstanca opasna. Uprava fabrike uveravala ih je da je materijal bezopasan. Devojke su se čak šalile tako što su svetlećom bojom premazivale zube i nokte.

Godinama kasnije, posledice su postale zastrašujuće. Njihova tela počela su doslovno da propadaju zbog radijuma koji su unele u organizam. Razvijale su tešku osteoporozu, tumore i nekrozu vilice, a mnoge su na kraju preminule.

Teško obolele "radijumske devojke" na kraju su dobile sudski spor protiv fabrike. Njihova tragedija zauvek je promenila propise o bezbednosti na radu i način na koji je javnost gledala na radioaktivne materijale.