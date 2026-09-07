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Ovo je zastrašujući trenutak kada je bik usmrtio ženu (64) tokom tradicionalne trke s bikovima u španskom gradu Albaseteu. Nesrećna žena posmatrala je događaj sa ulice, a snimak prikazuje njen pokušaj da se popne na sigurno dok joj se približavalo krdo.

U prvom trenutku činilo se da će je bikovi zaobići nakon što im je mahnula rukom. Međutim, čim je pokušala da pobegne, jedan crni bik silovito je jurnuo na nju. Dok je bespomoćno ležala na zemlji, životinja ju je višekratno i surovo napadala. Prestravljeni posmatrači nemagano su posmatrali užas, sve dok jedan hrabri prolaznik nije uspeo da odvuče pažnju razjarenog bika.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!

Tragedija se odigrala 5. septembra oko 10.55 časova u selu Aina, na jugoistoku centralne Španije. Ekipa hitne pomoći ubrzo je stigla na mesto napada, ali lekari nisu uspeli da je stabilizuju - preminula je tokom transporta do helikoptera. Prema rečima gradonačelnika Aine, Huana Anhela Martineza, stradala žena je doputovala iz Katalonije kako bi prisustvovala proslavi dana lokalnog sveca zaštitnika.

U odvojenom incidentu na drugoj deonici rute povređen je i muškarac u šezdesetim godinama. Nakon serije napada, Gradsko veće donelo je odluku da otkaže preostali program. Slikovito selo Aina broji svega 577 stanovnika, a zbog svog položaja između dva planinska venca nosi nadimak "Mančeganska Švajcarska".

Sve oštrije kritike i žrtve širom sveta

Tradicionalne trke s bikovima već dugo se nalaze na meti oštrih kritika javnosti zbog visokog rizika po ljudske živote. Samo mesec dana ranije, u meksičkom gradu Huamantla blizu Meksiko Sitija, tokom slične manifestacije dve osobe su izgubile život, dok je 11 povređeno.

U toj brutalnoj verziji čuvenog festivala iz Pamplone, jednoj ženi je bik rogom probio lice i odbacio je u vazduh. Među stradalima je bio i dvadesetdevetogodišnji Huan Manuel Filomeno Herera. Teške povrede zadobio je i Luis Ksolokoci Ramirez (57), kome je bik usled udarca rogom polomio lobanju i teško povredio grudni koš, zbog čega je hitno transportovan helikopterom u specijalizovanu bolnicu.

Manifestacija "Huamantlada" 2026. godine zabeležila je prve ljudske žrtve nakon čitavih osam godina. Inače, ovaj događaj važi za jedan od najvećih festivala borbi i trka s bikovima na svetu.