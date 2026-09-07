Četiri osobe spašene su nakon što se sprat u poslovnoj zgradi u centru Rima urušio, saopštile su danas nadležne službe
UŽAS U PRESTONICI ITALIJE
URUŠIO SE SPRAT ZGRADE U CENTRU GRADA! Psi tragaju za preživelima pod ruševinama, jeziva scena u Rimu! U toku je akcija spasavanja! (VIDEO)
- U centru Rima urušio se deo sprata poslovne zgrade u ulici Kola di Rijenco, pa je objekat zatvoren.
- Spasene su četiri osobe, dok specijalizovani timovi sa psima i dalje pretražuju ruševine.
- Nesreća se dogodila tokom renoviranja hotela 'Conzoli', a sumnja se da je nagomilani materijal preopteretio podove.
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Zbog nesreće, cela zgrada, u ulici Kola di Rijenco, u kojoj se nalaze prodavnica "North Face" i hotel "Conzoli", koji je trenutno u fazi renoviranja, je zatvorena, prenosi agencija AdnKronos.
Direktorka vatrogasne službe Beatris Tanci rekla je da je do nesreće došlo kada se delimično urušio plafon između prizemlja i prvog sprata, da su spasene četiri osobe, ali da specijalizovani timovi sa psima i timovi specijalizovani za pretraživanje ispod ruševina, još pretražuju teren.
Ona je rekla da su radovi na renoviranju hotela "Conzoli" u toku u zgradi iznad trgovine, kao i da ne može da isključiti da je "nagomilani materijal" na gradilištu "preopteretio podove".
(Kurir.rs/Agencije)
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