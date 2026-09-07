Slušaj vest

Zbog nesreće, cela zgrada, u ulici Kola di Rijenco, u kojoj se nalaze prodavnica "North Face" i hotel "Conzoli", koji je trenutno u fazi renoviranja, je zatvorena, prenosi agencija AdnKronos.

Direktorka vatrogasne službe Beatris Tanci rekla je da je do nesreće došlo kada se delimično urušio plafon između prizemlja i prvog sprata, da su spasene četiri osobe, ali da specijalizovani timovi sa psima i timovi specijalizovani za pretraživanje ispod ruševina, još pretražuju teren.

Ona je rekla da su radovi na renoviranju hotela "Conzoli" u toku u zgradi iznad trgovine, kao i da ne može da isključiti da je "nagomilani materijal" na gradilištu "preopteretio podove".

(Kurir.rs/Agencije)

Ne propustitePlanetaMISTERIOZNI MIRIS U AVIONU! Boing 787 hitno prinudno sleteo! Posadi naglo pozlilo na putu za Filadelfiju
profimedia0844462743.jpg
PlanetaHLOR PROCURIO U BAZENU, OSMORO LJUDI SE OTROVALO! Užas kod Rima, dete (5) u kritičnom stanju - EVAKUISANO 50 LJUDI iz sportskog centra
shutterstock-1493150954.jpg
PlanetaŠPIJUNSKA AFERA U ITALIJI, PROTERUJU GORBAČOVA, IMA 72 SATA DA NAPUSTI ZEMLJU! Nepoželjnim proglašen i drugi ruski vojni ataše, uhapšeni i obaveštajci iz Rima
profimedia0673677802.jpg
PlanetaKLICALI MUSOLINIJU! EKSTREMNI DESNIČARI PROTESTOVALi U RIMU: Zahtevaju povratak migranata u njihove matične zemlje! (VIDEO)
Italija Rim protest migranti.jpg