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Konzulat mora da obustavi rad 18. septembra, a svi njegovi zaposleni do tog datuma moraju da napuste Rusiju.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova zvanično je saopštilo i da će biti zatvorene filijale Gete instituta u Rusiji. Ova odluka je već bila najavljena nekoliko dana ranije, kada ju je objavio šef ruskog Ministarstva spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Zaposleni u Gete institutu moraju da napuste Rusiju do 13. septembra.

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

- Odgovornost za posledice ovog novog kruga eskalacije u odnosima između Rusije i Nemačke u potpunosti snosi Berlin - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Nemačka je 1. septembra saopštila da će zatvoriti ruski konzulat u Bonu, kao i Ruski dom u Berlinu. Odluka Berlina usledila je nakon sabotaže na aerodromu u Lajpcigu, kada su dronovi naoružani eksplozivom napali ukrajinski transportni avion.

1/11 Vidi galeriju Nemačka šalje 300 specijalaca za odbranu od dronova na aerodrome nakon incidenta sa bespilotnom letelicom punom eksploziva u Lajpcigu Foto: FILIP SINGER/EPA, Hendrik Schmidt/DPA