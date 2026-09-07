RUSIJA DONELA ODLUKU U VEZI NEMAČKE! Ovim se dodatno produbljuje diplomatski sukob između dve države!
- Rusija povlači saglasnost za rad Generalnog konzulata Nemačke u Sankt Peterburgu, a konzulat mora da obustavi rad 18. septembra.
- Zaposleni u konzulatu i filijalama Gete instituta moraju da napuste Rusiju do 13. septembra.
- Moskva poručuje da je ovo odgovor na poteze Berlina i da dodatno produbljuje diplomatski sukob između dve zemlje.
Konzulat mora da obustavi rad 18. septembra, a svi njegovi zaposleni do tog datuma moraju da napuste Rusiju.
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova zvanično je saopštilo i da će biti zatvorene filijale Gete instituta u Rusiji. Ova odluka je već bila najavljena nekoliko dana ranije, kada ju je objavio šef ruskog Ministarstva spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Zaposleni u Gete institutu moraju da napuste Rusiju do 13. septembra.
- Odgovornost za posledice ovog novog kruga eskalacije u odnosima između Rusije i Nemačke u potpunosti snosi Berlin - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
Nemačka je 1. septembra saopštila da će zatvoriti ruski konzulat u Bonu, kao i Ruski dom u Berlinu. Odluka Berlina usledila je nakon sabotaže na aerodromu u Lajpcigu, kada su dronovi naoružani eksplozivom napali ukrajinski transportni avion.
Nemačke vlasti su za napad zvanično optužile Rusiju. Najnovija odluka Moskve predstavlja odgovor na poteze Berlina i dodatno produbljuje diplomatski sukob između Rusije i Nemačke.