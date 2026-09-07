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Ukrajinske snage povratile su selo Ribine kod Huljajpolja nakon višemesečne operacije tokom koje su najpre presekle ruske linije snabdevanja, a zatim ušle u naselje i očistile ga od ruskih snaga, saopštio je 7. septembra ukrajinski 1. zasebni jurišni puk.

Ruske snage zauzele su Ribine 20. januara, nakon čega su selo pretvorile u važan odbrambeni položaj na pravcu Huljajpolja.

Međutim, do leta su ukrajinske snage počele sistematski da slabe ruske položaje, umesto da odmah pokrenu frontalni napad.

Prva faza operacije bila je usmerena na logistiku. Pripadnici 2. jurišnog bataljona presekli su ključnu rutu snabdevanja koju su ruske snage koristile za dopremanje municije, hrane i goriva u Ribine.

1/13 Vidi galeriju Ukrajina Kijev bombardovanje SBU obaveštajci Foto: Francisco Seco/AP

Prvo presekli snabdevanje, pa krenuli u napad

Nakon što je ta ruta prekinuta, ruske jedinice u selu postajale su sve izolovanije. Dopremanje pojačanja i održavanje redovnog snabdevanja postali su znatno teži, dok su ukrajinske snage istovremeno ograničavale pokušaje Rusije da u odsečeno naselje prebaci dodatne trupe.

Ukrajinske snage potom su prešle na završnu fazu operacije i počele da čiste samo Ribine od ruskih vojnika.

Ukrajinski vojnici su 30. jula podigli državnu zastavu iznad sela, označivši njegov povratak pod kontrolu Ukrajine.

Iz 1. jurišnog puka naglasili su da Ribine nije vraćeno u jednom napadu. Operacija se umesto toga zasnivala na postepenom slabljenju ruskih položaja prekidanjem logistike i ograničavanjem ruta za dopremanje pojačanja, nakon čega su ukrajinske snage krenule u čišćenje naselja.