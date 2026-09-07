RUSKA TVRĐAVA PRETVORENA U KLOPKU! Kako su Ukrajinci prevarili Ruse - mesecima su se pripremali, a onda je usledio završni UDAR
- Ukrajinske snage povratile su selo Ribine kod Huljajpolja nakon višemesečne operacije u kojoj su prvo presekle ruske linije snabdevanja, pa ušle u naselje i očistile ga od ruskih vojnika.
- Ruske snage su Ribine zauzele 20. januara i pretvorile ga u važan odbrambeni položaj, ali su Ukrajinci tokom leta sistematski slabili njihove pozicije i ograničavali dopremanje pojačanja.
Ukrajinske snage povratile su selo Ribine kod Huljajpolja nakon višemesečne operacije tokom koje su najpre presekle ruske linije snabdevanja, a zatim ušle u naselje i očistile ga od ruskih snaga, saopštio je 7. septembra ukrajinski 1. zasebni jurišni puk.
Ruske snage zauzele su Ribine 20. januara, nakon čega su selo pretvorile u važan odbrambeni položaj na pravcu Huljajpolja.
Međutim, do leta su ukrajinske snage počele sistematski da slabe ruske položaje, umesto da odmah pokrenu frontalni napad.
Prva faza operacije bila je usmerena na logistiku. Pripadnici 2. jurišnog bataljona presekli su ključnu rutu snabdevanja koju su ruske snage koristile za dopremanje municije, hrane i goriva u Ribine.
Prvo presekli snabdevanje, pa krenuli u napad
Nakon što je ta ruta prekinuta, ruske jedinice u selu postajale su sve izolovanije. Dopremanje pojačanja i održavanje redovnog snabdevanja postali su znatno teži, dok su ukrajinske snage istovremeno ograničavale pokušaje Rusije da u odsečeno naselje prebaci dodatne trupe.
Ukrajinske snage potom su prešle na završnu fazu operacije i počele da čiste samo Ribine od ruskih vojnika.
Ukrajinski vojnici su 30. jula podigli državnu zastavu iznad sela, označivši njegov povratak pod kontrolu Ukrajine.
Iz 1. jurišnog puka naglasili su da Ribine nije vraćeno u jednom napadu. Operacija se umesto toga zasnivala na postepenom slabljenju ruskih položaja prekidanjem logistike i ograničavanjem ruta za dopremanje pojačanja, nakon čega su ukrajinske snage krenule u čišćenje naselja.
Ranije su se pojavili izveštaji prema kojima bi ruskim snagama, ukoliko nastave da napreduju sadašnjim tempom, bilo potrebno više od šest dodatnih godina da zauzmu preostalu teritoriju Donjecke oblasti koja je pod kontrolom Ukrajine. Takav vremenski okvir znatno bi premašio deklarisani cilj Moskve da čitavu oblast zauzme do kraja 2026. godine.
(Kurir.rs/United24media)