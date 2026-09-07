MAJKA ČETVORO DECE UHAPŠENA U ARAPSKOJ DRŽAVI! Očajni muž moli za pomoć, NEVEROVATNO za šta je optužuju, JEZIVO šta joj rade u zatvoru, muž ne može ništa?!
- Britanka Eman al-Šazli, majka četvoro dece, pritvorena je u Egiptu zbog optužbi za terorizam i širenje lažnih vesti. Porodica tvrdi da je hapšenje povezano sa aktivizmom njene sestre i da su optužbe izmišljene.
- Suprug kaže da je porodici dozvoljena samo kratka poseta od 15 minuta, uz guranje i vređanje čuvara. Eman će u pritvoru ostati najmanje do 13. septembra, kada je zakazano suđenje.
Britanka, majka četvoro dece,nalazi se u zatvoru u Egiptu zbog, kako tvrdi njena porodica, izmišljenih optužbi. Njena porodica strahuje da je uhapšena kako bi se izvršio pritisak na njenu sestru - aktivistkinju.
Njen suprug Zišarn Mustafa rekao je da se hapšenje dogodilo samo dan nakon što su vlasti upale u kuću i poručile Eman - "Moraš da kažeš sestri da prestane to da radi."
Majka četvoro dece pozvala je supruga i u panici vikala: "Dolaze po mene!" Već narednog dana završila je u pritvoru u Centru za rehabilitaciju. Eman je otputovala u Egipat kako bi brinula o svojoj 68-godišnjoj bolesnoj majci, čije dve unuke su već u pritvoru.
Porodici dozvoljena poseta od samo 15 minuta
Posle više od dve nedelje provedene u pritvoru zbog, kako porodica tvrdi, "izmišljenih optužbi", Emaninu majku i dve njene unuke prvi put su pustili da je posete. Njen suprug opisao je susret kao potresan.
- Videli su je samo 15 minuta. Tokom prvih pet do osam minuta, policajci koji su bili tamo samo su psovali porodicu, gurali ih i odgurivali - rekao je. Govoreći o video-snimcima Emanine sestre u kojima ona kritikuje egipatsku vladu, čuvari su porodici dobacivali:
- Hoće li tvoja sestra sada da prestane? Hoće li prestati to da radi?
Suprug tvrdi da su se čuvari smejali porodici, fizički ih gurali i zastrašivali, dok su oni samo sedeli u strahu. Dodao je da je porodica donela dovoljno hrane za oko 30 žena koje se nalaze u ćelijama, jer veruje da vlasti zatvorenicama ne obezbeđuju dovoljno hrane.
Zišarn je rekao da je njegova supruga nakon susreta sa ćerkom ostala "slomljena", opisujući je kao "potpuno uništenu osobu".
Muž se plaši da otputuje u Egipat
Zbog straha da bi mogao da bude uhapšen odmah po sletanju, Zišarn još nije otputovao u Egipat.
- S obzirom na ovaj problem, izgleda da više neću ići u Egipat. To je potpuna katastrofa. Ljudi su slomljeni - dodao je.
Eman će najmanje do 13. septembra ostati iza rešetaka, kada je zakazano suđenje. Egipatske vlasti je optužuju za promovisanje terorizma i širenje lažnih vesti putem društvenih mreža.
Advokat: Nema dokaza da je promovisala terorističku organizaciju
Emanin advokat Arfan Rašid rekao je da ne zna na koje konkretne objave vlasti misle i da ne postoje dokazi da je ona lično promovisala neku terorističku organizaciju. Rašid smatra da su optužbe zapravo povezane sa aktivnostima Emanine sestre u Velikoj Britaniji.
Njen suprug Zišarn osudio je hapšenje, nazvavši ga "nezakonitim kolektivnim kažnjavanjem". Ranije je reakciju britanske vlade opisao kao "u najboljem slučaju mlaku".
On je pozvao britansku vladu da interveniše u slučaju njegove supruge, poručivši joj u veoma oštrom tonu da "prestane da zabija glavu u pesak" i da nešto preduzme.
- Čekamo da vlada nešto uradi, ili da barem pokuša da se javno oglasi. Ovo je trenutak kada su nam potrebni britanska vlada i organizacije za zaštitu ljudskih prava. Potrebni su nam ljudi sa stvarnim uticajem - rekao je on.
Britanska vlada: U kontaktu smo sa egipatskim vlastima
Portparol britanskog Ministarstva spoljnih poslova, Komonvelta i razvoja (FCDO) izjavio je:
- Podržavamo porodicu britanske državljanke koja je pritvorena u Egiptu i u kontaktu smo sa tamošnjim vlastima.
(Kurir.rs/The Sun)