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Britanka, majka četvoro dece,nalazi se u zatvoru u Egiptu zbog, kako tvrdi njena porodica, izmišljenih optužbi. Njena porodica strahuje da je uhapšena kako bi se izvršio pritisak na njenu sestru - aktivistkinju.

Njen suprug Zišarn Mustafa rekao je da se hapšenje dogodilo samo dan nakon što su vlasti upale u kuću i poručile Eman - "Moraš da kažeš sestri da prestane to da radi."

Majka četvoro dece pozvala je supruga i u panici vikala: "Dolaze po mene!" Već narednog dana završila je u pritvoru u Centru za rehabilitaciju. Eman je otputovala u Egipat kako bi brinula o svojoj 68-godišnjoj bolesnoj majci, čije dve unuke su već u pritvoru.

Uhapšena britanska državljanka Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Porodici dozvoljena poseta od samo 15 minuta

Posle više od dve nedelje provedene u pritvoru zbog, kako porodica tvrdi, "izmišljenih optužbi", Emaninu majku i dve njene unuke prvi put su pustili da je posete. Njen suprug opisao je susret kao potresan.

Eman sa mužem Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

- Videli su je samo 15 minuta. Tokom prvih pet do osam minuta, policajci koji su bili tamo samo su psovali porodicu, gurali ih i odgurivali - rekao je. Govoreći o video-snimcima Emanine sestre u kojima ona kritikuje egipatsku vladu, čuvari su porodici dobacivali:

- Hoće li tvoja sestra sada da prestane? Hoće li prestati to da radi?

Eman sa mužem i detetom Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Suprug tvrdi da su se čuvari smejali porodici, fizički ih gurali i zastrašivali, dok su oni samo sedeli u strahu. Dodao je da je porodica donela dovoljno hrane za oko 30 žena koje se nalaze u ćelijama, jer veruje da vlasti zatvorenicama ne obezbeđuju dovoljno hrane.

Zišarn je rekao da je njegova supruga nakon susreta sa ćerkom ostala "slomljena", opisujući je kao "potpuno uništenu osobu".

Hapšenje Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Muž se plaši da otputuje u Egipat

Zbog straha da bi mogao da bude uhapšen odmah po sletanju, Zišarn još nije otputovao u Egipat.

- S obzirom na ovaj problem, izgleda da više neću ići u Egipat. To je potpuna katastrofa. Ljudi su slomljeni - dodao je.

Eman će najmanje do 13. septembra ostati iza rešetaka, kada je zakazano suđenje. Egipatske vlasti je optužuju za promovisanje terorizma i širenje lažnih vesti putem društvenih mreža.

Muž i uhapšenja Britanka Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Advokat: Nema dokaza da je promovisala terorističku organizaciju

Emanin advokat Arfan Rašid rekao je da ne zna na koje konkretne objave vlasti misle i da ne postoje dokazi da je ona lično promovisala neku terorističku organizaciju. Rašid smatra da su optužbe zapravo povezane sa aktivnostima Emanine sestre u Velikoj Britaniji.

Eman sa mužem tokom posete Egiptu Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Njen suprug Zišarn osudio je hapšenje, nazvavši ga "nezakonitim kolektivnim kažnjavanjem". Ranije je reakciju britanske vlade opisao kao "u najboljem slučaju mlaku".

On je pozvao britansku vladu da interveniše u slučaju njegove supruge, poručivši joj u veoma oštrom tonu da "prestane da zabija glavu u pesak" i da nešto preduzme.

- Čekamo da vlada nešto uradi, ili da barem pokuša da se javno oglasi. Ovo je trenutak kada su nam potrebni britanska vlada i organizacije za zaštitu ljudskih prava. Potrebni su nam ljudi sa stvarnim uticajem - rekao je on.

Uhapšena Eman Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Britanska vlada: U kontaktu smo sa egipatskim vlastima

Portparol britanskog Ministarstva spoljnih poslova, Komonvelta i razvoja (FCDO) izjavio je: