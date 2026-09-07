Slušaj vest

Nakon što se ruski predsednik Vladimir Putin javno pohvalio da su ruske snage zauzele ukrajinski grad Svjatohirsk, stigao mu je demanti sa terena.

Ukrajinski brigadni general Andrij Bilecki, komandant 3. armijskog korpusa Oružanih snaga Ukrajine, objavio je video-snimak napravljen u samom centru Svjatohirska, pokazujući da u gradu nema ni traga ruskim vojnicima, objavio je ukrajinski Centar za strateške komunikacije (Spravdi).

U snimku koji kruži društvenim mrežama prvo je prikazana Putinova izjava u kojoj tvrdi: "U poslednjih mesec dana pod kontrolu ruskih snaga prešlo je 14 naselja, oslobođena je Kozača Lopan, a juče i grad Svjatohirsk."

"Skinite te klovnovske noseve i perike"

Kadar se potom prebacuje na generala Bileckog, koji mirno stoji u centru grada. U pozadini se vide prepoznatljivi gradski prizori, dok ulicom prolazi civilni automobil.

"Slava Ukrajini. Verovatno ste svi čuli: ruske snage su stavile pod punu kontrolu grad Svjatohirsk i tako dalje", započeo je Bilecki, a zatim se direktno obratio Moskvi.

"Želim da se obratim ruskom vojnom i vojno-političkom vrhu. Ruskih vojnika ovde nema, zar ne? Skinite te svoje klovnovske noseve, te šarene perike, nemojte da ispadate budale. Nije da u Svjatohirsku nikada nije bilo ruskog vojnika, ali ovo je lepo severno mesto. Poželjno je nositi pancir, ali može da se šeta bez ikakvih problema. Dan je, kao što vidite, miran i lep. Eno, prolazi civilni automobil."

"Ovo je naša pozadina, ne sramotite se"

Bilecki je potom kamerom pokazao ključne tačke u gradu kako bi potvrdio svoju lokaciju.

"Jednom rečju, ovo je Svjatohirsk, sam centar, srce Svjatohirska. Ovde je manastir, eno i spomenika Artjomu. Grad Svjatohirsk nalazi se u zoni odbrane 60. mehanizovane brigade 3. armijskog korpusa. Ovo je pozadinska zona našeg korpusa, ovde je sve pod kontrolom. Ukratko, to je to: prijatan dan svima i slava Ukrajini", poručio je ukrajinski general.