Slušaj vest

Dečaci su poslednji put su viđeni živi tog toplog avgustovskog dana u Vistonu, a samo nekoliko minuta kasnije pronađeni su mrtvi. Njihova tela pronašao je slučajni prolaznik sa psom, svega petnaestak minuta nakon što su dečaci napustili svoje domove. Obojica su bila teško pretučena, a tela su bila delimično prekrivena madracem.

Istraga koja je usledila nije uspela da utvrdi ko je počinio zločin, a slučaj je decenijama ostao bez odgovora. Policija je 2016. godine ponovo otvorila istragu, ali ni tada nije došlo do podizanja optužnice protiv osobe za koju bi bilo dovoljno dokaza da joj se ponovo sudi.

Kobno veče u avgustu 1980.

Džon i Gari bili su najbolji prijatelji. Tog toplog letnjeg dana, u subotu 16. avgusta 1980. godine, popili su čaj i potom izašli da se igraju.

Policija je tokom obnovljene istrage pokušala da rekonstruiše poslednje trenutke njihovog života. Posebno su tražili ljude koji su između 18.45 i 19.20 časova u blizini crkvene sale u ulici Dregon lejn mogli da vide muškarca sa trojicom dečaka uzrasta između 12 i 14 godina.

Prema policijskim informacijama, dvojica dečaka stajala su na zidu crkvene sale, dok je treći bio u njenom dvorištu.

Detektivi su pozvali svakoga ko je tada možda bio jedan od dečaka ili video grupu da se javi policiji, u nadi da bi i posle toliko godina mogao da pruži informaciju koja bi pomogla u rešavanju slučaja.

Sumnje usmerene ka čoveku koji je odavno mrtav

Tokom novije istrage pojavili su se navodi koji su pažnju istražitelja usmerili ka Robertu Fišeru, koji je preminuo 1991. godine u 73. godini.

Posebnu pažnju izazvale su tvrdnje u vezi sa njegovom suprugom Etel. Prema navodima koji su dospeli u javnost, ona je prijateljima govorila da ne može da živi sa krivicom jer zna da je njen suprug ubio dečake. Etel je 1999. godine izvršila samoubistvo.

Ipak, Fišer nikada nije izveden pred sud zbog ubistva Džona i Garija, pa njegove navodne veze sa zločinom nisu sudski dokazane.

We are re-appealing for information 40 years on from the murder of John Greenwood & Gary Miller in #Whiston. They were just 11 when they were murdered on Sat, 16 Aug 1980. Can you assist? Please contact @MerPolCC, 101 or @CrimestoppersUK. Read more: https://t.co/GCSXqXkLgopic.twitter.com/S1zB7eiQJF — Merseyside Police (@MerseyPolice) August 16, 2020

Prvobitna istraga pod lupom

Propusti iz prve istrage godinama su bili predmet kritika. Policija Mersisajda je nakon ponovnog razmatranja slučaja priznala da prvobitna istraga nije bila sprovedena onoliko temeljno koliko je mogla da bude.

Zvaničnik policije Endi Kuk izvinio se 2019. godine porodicama žrtava zbog "neadekvatnosti i propusta" tokom prvobitne istrage.

Kako je tada saopšteno, istražni tim je u jednom trenutku smatrao da postoji dovoljno dokaza da se jedna osoba optuži za ubistvo dečaka. Tom čoveku je suđeno, ali je na kraju oslobođen.

Nakon ponovnog otvaranja slučaja policija je prikupila nove dokaze i prosledila dosije direktoru javnog tužilaštva. Međutim, tužilaštvo je, nakon razmatranja materijala, odlučilo da nema dovoljno osnova za dalje postupanje.

Odluka bi mogla da bude preispitana ukoliko policija u budućnosti prikupi dovoljno novih i uverljivih dokaza.

"Nikada nećemo odustati"

Džonova sestra Debi Turel bila je veoma mala kada je njen brat ubijen. Imala je samo dve godine i nema lična sećanja na njega, već uspomene koje je tokom života čula od drugih članova porodice.

Kaže da joj je posebno teško što njena majka nije dočekala da vidi da je slučaj njenog sina dobio pravni epilog. Majka joj je preminula 2021. godine.

- I dalje gajimo nadu i nikada nećemo odustati. Želim da vidim da počinitelj bude proglašen krivim na sudu i da svi to znaju -rekla je Debi.