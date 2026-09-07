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Razgovaralo se o mogućem nastavku pregovora sa Rusijom, teritorijalnim pitanjima, bezbednosnim garancijama, isporukama protivvazdušne odbrane i podršci ukrajinskom energetskom sistemu pred zimu.

Na konferenciji za novinare ukrajinski novinar Dmitrij Gordon direktno je pitao Vitkofa da li ga je Vladimir Putintokom njihovih brojnih sastanaka obmanjivao i da li mu je neprijatno da sedi za istim stolom sa ruskim liderom, koga je Gordon opisao kao međunarodnog ratnog zločinca.

Vitkof nije direktno odgovorio ni na jedno od tih pitanja. Umesto toga, naglasio je da je Putin prema američkoj delegaciji uvek bio korektan i da su odnosi sa obe strane neophodni kako bi se uopšte postigao mirovni dogovor.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Vitkof pod pritiskom zbog odnosa sa Putinom

"Kijev post" podseća da se Vitkof već mesecima suočava sa kritikama zbog, kako navodi list, neuobičajeno toplog odnosa prema ruskom predsedniku.

Tokom subotnjeg sastanka sa Putinom u Moskvi, Vitkof je govorio o "neverovatnim" pričama i uspomenama koje će učesnici tih razgovora jednog dana imati kada se povuku sa svojih funkcija. Putinu je tada rekao da će njegove uspomene biti "na samom vrhu svega toga".

U intervjuu sa Takerom Karlsonom 2025. godine Vitkof je rekao da mu se Putin dopada, opisao ga kao "veoma pametnog" i izjavio da ga "ne smatra lošim čovekom".

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Kušner zagovara "dobitnu kombinaciju" za obe strane

Kušner je upitan da li bi Vašington pojačao pritisak na Moskvu ukoliko najnoviji diplomatski napori ne daju rezultate.

On nije precizirao moguće nove sankcije niti druge mere pritiska, već je govorio o Trampovom pristupu pregovorima kao pokušaju da se pronađe rešenje u kojem bi obe strane nešto dobile.

Prema njegovim rečima, rat predstavlja ishod u kojem svi gube, dok bi mir trebalo da bude situacija u kojoj obe strane mogu da ostvare svoje interese.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Zelenski traži dodatne "Patriote"

Tokom razgovora sa američkim izaslanicima ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskinaglasio je da Ukrajini treba još sistema"Patriot" i da će snažna ukrajinska vojska ostati jedna od najvažnijih dugoročnih bezbednosnih garancija zemlje.

Razgovarano je i o posleratnom "planu prosperiteta", a strane su se saglasile da nastave rad na novom sastanku Ukrajine, SAD i evropskih predstavnika.

Vitkof je rekao da su Amerikanci iz Moskve doneli "nove ideje" i da se nadaju da bi uskoro mogla da bude najavljena nova runda pregovora između Ukrajine i Rusije uz posredovanje SAD. Nije otkrio detalje tih predloga.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Bez proboja posle razgovora sa Putinom

Poseta Kijevu usledila je nakon sastanka Vitkofa i Kušnera sa Putinom u Moskvi, koji je trajao više od tri sata.

Iako su ruski i američki zvaničnici razgovore opisali kao sadržajne, nije objavljen nikakav konkretan proboj. Putin nije pokazao da je spreman da ublaži svoje zahteve.

Kremlj i dalje insistira na rešavanju onoga što naziva "korenitim uzrocima" rata, što Rusija koristi za zahteve koji uključuju ukrajinsku neutralnost, ograničavanje ukrajinskih vojnih kapaciteta i odustajanje od težnji ka članstvu u NATO-u.

Prema izvorima povezanim sa Kremljom, Putin veruje da bi ruske snage mogle da zauzmu preostali deo Donbasa koji je pod kontrolom Ukrajine do kraja 2026. godine.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Moskva takođe i dalje traži da Ukrajina preda teritorije koje ruske snage trenutno ne kontrolišu, što je Kijev odbacio.

Dakle, poseta Vitkofa i Kušnera Kijevu pokazala je da Vašington pokušava da održi pregovarački kanal i sa Moskvom i sa Kijevom, ali su pitanja ukrajinskih novinara jasno pokazala duboko nepoverenje prema Vitkofovom odnosu sa Putinom.