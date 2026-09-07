Ukrajinska vojna obaveštajna služba HUR saopštila je da je tokom noći pogodila ruski avion na Krimu, dok se razmere štete još procenjuju.
Planeta
POGOĐEN RUSKI BORBENI AVION! "Stigao je poklon, Krim ga je već osetio!" (VIDEO)
- HUR tvrdi da je tokom noći pogodio ruski avion na privremeno okupiranom Krimu.
- Razmere štete još se procenjuju, a napad je predstavljen kao poklon za Dan vojne obaveštajne službe Ukrajine.
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Operativci Odeljenja za aktivne operacije Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (HUR) pogodili su tokom noći ruski avion na privremeno okupiranom Krimu.
Kako prenosi Ukrinform, Odeljenje za aktivne operacije HUR-a saopštilo je to na Telegramu.
Iz HUR-a navode da se razmere štete još procenjuju.
"Poklon za Dan vojne obaveštajne službe Ukrajine. Krim ga je već osetio!", navodi se u objavi.
Kako je ranije preneo Ukrinform, ukrajinske odbrambene snage pogodile su više ruskih vojnih ciljeva na teritorijama pod ruskom kontrolom 6. septembra i tokom noći između 6. i 7. septembra.
Među metama je bio i železnički most preko Severnokrimskog kanala.
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