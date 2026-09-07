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Operativci Odeljenja za aktivne operacije Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (HUR) pogodili su tokom noći ruski avion na privremeno okupiranom Krimu.

Kako prenosi Ukrinform, Odeljenje za aktivne operacije HUR-a saopštilo je to na Telegramu.

Iz HUR-a navode da se razmere štete još procenjuju.

"Poklon za Dan vojne obaveštajne službe Ukrajine. Krim ga je već osetio!", navodi se u objavi.

Kako je ranije preneo Ukrinform, ukrajinske odbrambene snage pogodile su više ruskih vojnih ciljeva na teritorijama pod ruskom kontrolom 6. septembra i tokom noći između 6. i 7. septembra.

Među metama je bio i železnički most preko Severnokrimskog kanala.

(Kurir.rs/Ukrinform/Telegram)

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