RUSKI DRONOVI KRENULI NA KIJEV! Proglašena vazdušna uzbuna! Amerikanci još uvek u Ukrajini
- Ruski dronovi primećeni su 7. septembra u pravcu Kijeva, pa je gradska administracija kratko proglasila vazdušnu uzbunu.
- U trenutku objave nije bilo prijavljenih udara ni materijalne štete u prestonici.
- Napadi su zabeleženi uprkos privremenom dogovoru da se tokom posete američkih izaslanika ne gađaju prestonice Rusije i Ukrajine.
Ruski dronovi primećeni su 7. septembra kako lete u pravcu Kijeva, objavili su ukrajinski kanali za praćenje vazdušnih pretnji. Privremeni dogovor Rusije i Ukrajine predviđao je da nijedna strana neće napadati prestonicu druge zemlje tokom posete američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.
Kijevska gradska vojna administracija proglasila je 7. septembra kratkotrajnu vazdušnu uzbunu zbog dronova, dok su kanali za praćenje pretnji izvestili da se ruske bespilotne letelice kreću u pravcu glavnog grada. U trenutku objavljivanja teksta ukrajinski zvaničnici nisu prijavili udare niti materijalnu štetu u Kijevu.
Aktivnost dronova zabeležena je uprkos dogovoru Rusije i Ukrajine prema kojem prestonice dve zemlje neće biti napadane od ponoći 5. septembra do 8. septembra, dok Vitkof i Kušner borave u regionu radi razgovora o miru.
Dogovor se nije odnosio na ostatak Ukrajine
Dvojica američkih izaslanika stigla su u Kijev 6. septembra, što je bila njihova prva poseta ukrajinskoj prestonici, nakon što su dan ranije održali razgovore u Moskvi.
Dogovor nije predstavljao šire primirje, a Rusija je tokom njihove posete nastavila napade na druge delove Ukrajine.
Vazdušna uzbuna zbog dronova oglasila se u Kijevu i tokom posete američkih izaslanika 6. septembra, dok su ruske snage napale okolnu Kijevsku oblast. Zvaničnici tada nisu prijavili pogotke u samoj prestonici.
Poseta Vitkofa i Kušnera usledila je u trenutku kada je Vašington obnovio napore da pokrene pregovore između Kijeva i Moskve. Razgovori su završeni bez proboja ka okončanju rata Rusije protiv Ukrajine.
Kijev je poslednjih nedelja izložen intenzivnijoj ruskoj kampanji napada dronovima, uključujući široku upotrebu brzih bespilotnih letelica na mlazni pogon, zbog kojih se vazdušne uzbune oglašavaju i tokom dana i tokom noći.
(Kurir.rs/United24media)