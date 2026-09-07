Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Hoće li zid protiv dronova zaštititi evropsko nebo?

Slušaj vest

Ruski dronovi primećeni su 7. septembra kako lete u pravcu Kijeva, objavili su ukrajinski kanali za praćenje vazdušnih pretnji. Privremeni dogovor Rusije i Ukrajine predviđao je da nijedna strana neće napadati prestonicu druge zemlje tokom posete američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.

Kijevska gradska vojna administracija proglasila je 7. septembra kratkotrajnu vazdušnu uzbunu zbog dronova, dok su kanali za praćenje pretnji izvestili da se ruske bespilotne letelice kreću u pravcu glavnog grada. U trenutku objavljivanja teksta ukrajinski zvaničnici nisu prijavili udare niti materijalnu štetu u Kijevu.

Aktivnost dronova zabeležena je uprkos dogovoru Rusije i Ukrajine prema kojem prestonice dve zemlje neće biti napadane od ponoći 5. septembra do 8. septembra, dok Vitkof i Kušner borave u regionu radi razgovora o miru.

1/10 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev - 8. avgust 2026. godine Foto: X printscreen

Dogovor se nije odnosio na ostatak Ukrajine

Dvojica američkih izaslanika stigla su u Kijev 6. septembra, što je bila njihova prva poseta ukrajinskoj prestonici, nakon što su dan ranije održali razgovore u Moskvi.

Dogovor nije predstavljao šire primirje, a Rusija je tokom njihove posete nastavila napade na druge delove Ukrajine.

Vazdušna uzbuna zbog dronova oglasila se u Kijevu i tokom posete američkih izaslanika 6. septembra, dok su ruske snage napale okolnu Kijevsku oblast. Zvaničnici tada nisu prijavili pogotke u samoj prestonici.

Poseta Vitkofa i Kušnera usledila je u trenutku kada je Vašington obnovio napore da pokrene pregovore između Kijeva i Moskve. Razgovori su završeni bez proboja ka okončanju rata Rusije protiv Ukrajine.

1/6 Vidi galeriju Masovni ruski napad na Ukrajinu - 30. jul 2026. godine Foto: Printscreen/X