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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov održao je redovni brifing sa novinarima, tokom kojeg je odgovarao na pitanja o diplomatskoj turneji izaslanika Donalda Trampa tokom vikenda.

Upitan da li je Rusija obaveštena o rezultatima jučerašnjeg sastanka Kušnera i Vitkofa u Kijevu i da li je trilateralni sastanak na dnevnom redu, Peskov je odgovorio:

"Ne, još nemamo informacije o rezultatima kontakata naših američkih kolega u Kijevu."

"Ne isključujemo mogućnost telefonskog razgovora između predsednika nakon posete američkih pregovarača. Blagovremeno ćemo vas obavestiti kada bi taj razgovor mogao da bude održan, ukoliko do njega dođe."

Govoreći o mogućem sastanku predstavnika Rusije, Ukrajine i SAD, Peskov je rekao:

"Takođe ne isključujemo mogućnost obnavljanja ovog trilateralnog formata, ali još je rano govoriti o mestu i tačnom terminu."

Usledili su sada već uobičajeni komentari Kremlja koje će mnogi protumačiti kao deo kontinuiranih nastojanja Moskve da laska američkom predsedniku, poznatom po nepredvidivosti.

Na pitanje da li poslednje posete američkih predstavnika Moskvi i Kijevu približavaju postizanje mira, Peskov je odgovorio: