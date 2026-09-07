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Decenijama se na području Kampi Flegreija događa nešto što zabrinjava vulkanologe: tlo se podiže, zemlja podrhtava i oslobađaju se gasovi, ali bez erupcije.

Ogromna kaldera zapadno od Napulja poslednji put je eruptirala 1538. godine, kada je u blizini Pocuolija nastao Monte Nuovo. Analiza iz 2023. godine ukazala je da su ponovljene epizode izdizanja tla od pedesetih godina prošlog veka postepeno oštetile plitke slojeve Zemljine kore, zbog čega je deo vulkanskog sistema danas slabiji i potencijalno podložniji pucanju nego tokom ranijih perioda nemira.

Istraživači sa Univerzitetskog koledža u Londonu i italijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju (INGV) razvili su model koji prati zemljotrese u odnosu na izdizanje tla kako bi procenili na koji način kora akumulira i oslobađa naprezanje.

Njihov zaključak bio je ozbiljan, ali uslovan. Istraživači su pronašli dokaze da je deformacija ušla u "neelastičnu" fazu, što znači da se sve veće naprezanje sve više oslobađa stvaranjem pukotina i pomeranjem raseda, umesto da se stene jednostavno savijaju. U studiji se izričito navodi da potpuno pucanje nije neizbežno i predstavljeno je nekoliko mogućih scenarija.

Decenije izdizanja tla promenile su Zemljinu koru

Kampi Flegrei je kaldera široka oko 13 kilometara, koja obuhvata deo šireg područja Napulja i prostire se ispod Pocuolijskog zaliva. Savremeni period nemira odvijao se kroz više epizoda, sa značajnim izdizanjem tla 1950-1952, 1969-1972. i 1982-1984. godine, nakon čega je početkom 2000-ih ponovo počelo postepeno izdizanje.

Kampi Flegrei se ponekad opisuje kao "supervulkan", iako ga vulkanolozi preciznije klasifikuju kao veliku aktivnu kalderu. Njegova istorija uključuje ogromne eksplozivne erupcije, među kojima je Kampanijski ignimbrit od pre nekoliko desetina hiljada godina, ali poslednja erupcija bila je znatno manja od tih drevnih događaja.

Tim istraživača iz 2023. godine usredsredio se na kumulativni efekat ponovljenih deformacija. Zemljotresi i širenje vulkanskog sistema mogu da ostave trajna strukturna oštećenja, umesto da se vulkan posle svake krize vrati u prethodno stanje.

Njihovi proračuni ukazali su da je efektivna zatezna čvrstoća u zoni u kojoj dolazi do pucanja smanjena približno 2,5 do tri puta u odnosu na stanje pre osamdesetih godina prošlog veka.

Promena je postala posebno značajna oko 2020. godine, kada se odnos između zemljotresa i izdizanja tla promenio i počeo da pokazuje obrazac koji su istraživači protumačili kao neelastičnu deformaciju.

Ta promena znači da pukotine postaju sve važniji način na koji Zemljina kora reaguje na kontinuirani pritisak.

Gas, magma i nekoliko mogućih scenarija

Situacija ispod Kampi Flegreija složenija je od jednostavne slike stuba magme koji se podiže prema površini.

Istraživači su 2023. godine izneli pretpostavku da nagomilavanje magmatskih gasova na dubini od oko tri kilometra može da bude glavni pokretač sporih deformacija. Ispod tog plitkog sistema nalazi se dublja zona bogata rastopljenim stenama.

Ukoliko pukotine postanu bolje povezane, gasovi pod pritiskom mogli bi lakše da izlaze i potencijalno smanje deo naprezanja.

Studija je predstavila nekoliko mogućih scenarija. Putevi kojima se kreću fluidi mogli bi da se reorganizuju i izdizanje tla bi moglo da prestane. Pukotine bi mogle više puta da se otvaraju i ponovo zatvaraju, izazivajući naizmenično izdizanje i spuštanje tla. Nastavak pritiska mogao bi i da dovede do potpunog pucanja dela gornje kore.

Međutim, čak ni taj poslednji scenario ne bi automatski doveo do magmatske erupcije. Nova magma bi i dalje morala da se podigne u zonu pukotina i pronađe put prema površini.

Zabrinutost izaziva činjenica da bi oslabljena kora mogla da olakša stvaranje takvog puta. Istraživači su upozorili da bi buduće kretanje magme zbog toga moglo da proizvede slabije signale upozorenja nego tokom ranijih kriza, jer je veliki deo neophodnog pucanja stena možda već nastao.

Nova istraživanja otkrivaju sistem koji se menja

Istraživanja sprovedena nakon 2023. godine pružila su dodatne dokaze da su u trenutne nemire uključeni i magma i fluidi pod pritiskom.

Studija iz 2024. godine, koja je kombinovala geodetska posmatranja i petrološko modeliranje, pronašla je dokaze da magma koja se podiže sa dubine od najmanje osam kilometara u krajnjoj liniji pokreće sadašnje aktivnosti. Rekonstruisan je i plići izvor deformacije koji se proširio i pomerio naviše, sa oko 5,9 na 3,9 kilometara dubine.

Druga istraživanja otkrila su brzo menjanje seizmičke aktivnosti. Analiza iz 2025. godine identifikovala je sve češće nalete zemljotresnih rojeva između 2021. i 2024. godine, zajedno sa ubrzanim izdizanjem tla i emisijama gasova.

Druga studija visoke rezolucije opisala je rezervoar bogat gasom na dubini manjoj od oko dva kilometra, iznad kojeg se nalazi deformisan pokrovni sloj stena, i identifikovala zemljotrese i moguće freatske eksplozije kao značajne opasnosti.

Kampi Flegrei je potom 31. jula 2026. pogodio najsnažniji zemljotres zabeležen instrumentima na ovom području. INGV je izmerio magnitudu Md 4,7, što odgovara magnitudi Mw 4,4, na dubini od oko tri kilometra između Pocuolija i Kvarta.

Do sledećeg jutra u pratećem seizmičkom roju registrovano je 169 zemljotresa magnitude Md 0 ili više.

Šta se sada događa sa vulkanom?

Julski zemljotres nije označio početak jednostavnog i nezaustavljivog procesa koji vodi ka erupciji.

U najnovijem nedeljnom biltenu INGV-a, objavljenom 1. septembra, navedeno je da je između 24. i 30. avgusta locirano samo 13 zemljotresa, od kojih je najjači imao magnitudu 1,8.

Izdizanje tla na području najvećih deformacija od početka februara 2026. u proseku iznosi oko **10 ± 3 milimetra mesečno**.

Geohemijska merenja i dalje su u skladu sa dugoročnim zagrevanjem i povećanim protokom fluida kroz hidrotermalni sistem. Ipak, INGV je naveo da trenutna posmatranja ne sadrže elemente koji ukazuju na značajne kratkoročne promene vulkanske aktivnosti.

Kampi Flegrei ostaje na **žutom nivou upozorenja**, što znači da su praćeni parametri iznad uobičajenih vrednosti, ali se ne predviđa neposredna erupcija.

To je centralna poruka istraživanja iz 2023. godine i posmatranja koja su usledila. Čini se da se struktura Kampi Flegreija menja, dok novija istraživanja pokazuju da su magma, gasovi, zemljotresi i deformacije tla međusobno usko povezani.