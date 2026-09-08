Slušaj vest

Sirijska vlada iz vremena vladavine Bašara al Asada gradila je nuklearni reaktor projektovan za proizvodnju fisionog materijala koji bi mogao da se koristiti za izradu nuklearnog oružja, izjavio je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

- Konfiguracija i tehničke karakteristike nuklearnog reaktora bile su "veoma pogodne za proizvodnju fisionog materijala koji bi se mogao direktno koristiti za izradu nuklearnog oružja - rekao je generalni direktor IAEA, Rafael Grosi.

1/5 Vidi galeriju Bašar al Asad, bivši predsednik Sirije Foto: EPA/Syrian Presidency Handout, Shutterstock, PA Valery Sharifulin Sputnik

- Naravno, to nikada nije prijavljeno, već je uvek negirano. Iako se o namerama ne može suditi, to je predstavljalo veoma ozbiljnu zabrinutost u pogledu širenja nuklearnog naoružanja, a posao koji smo obavili bio je zahtevan - dodao je on pred novinarima, prvog dana redovnog zasedanja Odbora guvernera IAEA u Beču.

Veruje se da je Sirija, pod vlašću Asada, sprovodila opsežan neprijavljeni nuklearni program koji je uključivao pravljenje nuklearnog reaktora, koji je gradila Severna Koreja u istočnoj provinciji Deir ez Zor.

1/8 Vidi galeriju Rafael Grosi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Foto: MAX SLOVENCIK/EPA

Nakon Asadovog svrgavanja, nova vlada je pristala da omogući inspektorimaMeđunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) pristup lokacijama za koje se sumnjalo da su bile predviđene za nuklearna postrojenja.

Tokom posete Siriji u avgustu, inspektori IAEA su potvrdili da "infrastruktura za hlađenje, koja je sada otkrivena, odgovara onoj za nuklearni reaktor". Grosi i tim inspektora takođe su posetili jednu prethodno neprijavljenu lokaciju u Siriji.

1/4 Vidi galeriju Ahmed al Šara, sirijski predsednik Foto: Screenshot BBC, Sergei Savostyanov / Sputnik / Profimedia, Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Sirija je obavestila Agenciju o postojanju te lokacije u pismu od 17. jula i pozvala IAEA "na saradnju sa sirijskim vlastima u inspekciji i verifikaciji lokacije, kao i bilo kakvog nuklearnog materijala koji bi se eventualno mogao pronaći".

U izveštaju IAEA je navela da se na toj novoj lokaciji nalazio "metal prirodnog uranijuma u ​​obliku gorivnih šipki sa omotačem". Agencija je izvršila proveru materijala i potvrdila "prisustvo oko 73 tone metala prirodnog uranijuma".

Grosi je istakao da je "važno to što je taj materijal sada pod nadzorom" Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), dodajući da su inspektori agencije uspeli da postave kamere na toj lokaciji.