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Tri osobe povređene su, od kojih dve teže, u eksploziji koja se dogodila u ponedeljak ujutru u laboratoriji Fakulteta za hemiju Univerziteta Rovira i Virgili (URV) u Taragoni, na severoistoku Španije.

Eksplozija se dogodila oko 9.17 časova tokom rukovanja azotnom kiselinom u laboratoriji za vežbe. Povređeni su jedan muškarac i dve žene, a svi su zaposleni kao tehničko osoblje univerziteta.

Dvoje teško povređenih, muškarac i žena, prevezeni su u bolnicu Joan XXIII u Taragoni, dok je druga žena, čije su povrede ocenjene kao lakše, prebačena u bolnicu Santa Tecla. Univerzitet je kasnije saopštio da su svo troje stabilno i van životne opasnosti.

Boca pala tokom presipanja azotne kiseline

Prema informacijama univerziteta, troje tehničara pripremalo je laboratorijski materijal za početak nove akademske godine. U trenutku incidenta presipali su azotnu kiselinu iz boce zapremine pet litara u manje staklene boce od jednog litra.

Tokom postupka jedna od manjih boca pala je na pod, nakon čega je došlo do hemijske reakcije i snažne deflagracije. Povređeni su zadobili opekotine i druge povrede.

Postupak je obavljan unutar posebne laboratorijske nape sa sistemom za izvlačenje gasova i zaštitnim staklom, dok su zaposleni koristili ličnu zaštitnu opremu.

Lokalni Diari de Tarragona navodi da je reakcija bila dovoljno snažna da deformiše laboratorijsku napu i ošteti opremu, ali je upravo zaštitna konstrukcija sprečila da eksplozija direktno pogodi troje zaposlenih.

Povređeni sami aktivirali protokol za vanredne situacije

Odmah nakon eksplozije povređeni tehničari sami su aktivirali bezbednosni protokol. Pozvali su broj za hitne slučajeve 112, upotrebili tuševe za hitnu dekontaminaciju i uspeli da napuste laboratoriju bez tuđe pomoći.

Predstavnici fakulteta naveli su da je brzo korišćenje tuševa omogućilo da se hemikalija razblaži i tako smanje posledice kontakta sa azotnom kiselinom.

Na mesto incidenta upućeni su vatrogasci i ekipe hitne pomoći, uključujući specijalizovanu jedinicu za incidente koji uključuju tehnološke i hemijske rizike. Vatrogasci su potom očistili i dekontaminirali prostor.

U trenutku eksplozije u laboratoriji nije bilo studenata.

Nema opasnosti od hemijskog oblaka

Eksplozija je izazvala materijalnu štetu u delu laboratorije, ali nije došlo do značajnijeg oštećenja konstrukcije zgrade.

Dekan Fakulteta za hemiju Joan Karvahal objasnio je da se azotna kiselina redovno koristi u laboratorijama i hemijskoj industriji. Reč je o snažnoj kiselini koja može da izazove ozbiljne opekotine.

Ipak, nakon incidenta nije aktiviran plan za vanredne situacije zbog mogućeg hemijskog oblaka, pošto nije utvrđena takva opasnost.