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Veliki šumski požar izbio je danas u oblasti Makrikapa na grčkom ostrvu Evija, a situacija na terenu se, prema dostupnim informacijama, pogoršava.

Na gašenju požara angažovana su 92 vatrogasca sa 32 vozila, dok su u akciju uključene i ekipe gorske službe. Iz vazduha vatrogascima pomaže 10 aviona i četiri helikoptera.

Dim koji se nadvija nad požarištem može se videti i iz Atike, prenosi „Katimerini“.

U akciju su se uključile i lokalne službe, koje vatrogascima obezbeđuju cisterne sa vodom. Generalštab nacionalne odbrane takođe je mobilisan kako bi obezbedio potrebnu mehanizaciju.

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Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Zbog opasnosti po stanovništvo aktiviran je sistem za hitna upozorenja 112. Nakon upozorenja, pokrenuta je i evakuacija stanovnika iz šireg područja Trijade, koji se upućuju ka Psahni.

Vatrogasne ekipe i dalje pokušavaju da stave požar pod kontrolu, dok se situacija na terenu kontinuirano prati.

Požar je izbio na dan kada na ostrvu Eviji važi veoma visok nivo rizika od požara, u vidu kategorije 4.

Istovremeno, na ostrvu je angažovan tim za istragu podmetanja požara kako bi ispitao okolnosti pod kojima je vatra izbila.

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