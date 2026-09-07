STRAVIČNA BUKTINJA NA GRČKOM OSTRVU Dignuti avioni i helikopteri, ljudima poslata hitna upozorenja: Plamen se vidi i iz Atike
- Na grčkom ostrvu Evija izbio je veliki šumski požar u oblasti Makrikapa, a situacija na terenu se pogoršava.
- U gašenju učestvuju 92 vatrogasca, 10 aviona i četiri helikoptera, uz pomoć lokalnih službi i gorske službe.
- Zbog opasnosti je aktiviran sistem 112, a stanovnici šireg područja Trijade evakuisani su ka Psahni.
Veliki šumski požar izbio je danas u oblasti Makrikapa na grčkom ostrvu Evija, a situacija na terenu se, prema dostupnim informacijama, pogoršava.
Na gašenju požara angažovana su 92 vatrogasca sa 32 vozila, dok su u akciju uključene i ekipe gorske službe. Iz vazduha vatrogascima pomaže 10 aviona i četiri helikoptera.
Dim koji se nadvija nad požarištem može se videti i iz Atike, prenosi „Katimerini“.
U akciju su se uključile i lokalne službe, koje vatrogascima obezbeđuju cisterne sa vodom. Generalštab nacionalne odbrane takođe je mobilisan kako bi obezbedio potrebnu mehanizaciju.
Zbog opasnosti po stanovništvo aktiviran je sistem za hitna upozorenja 112. Nakon upozorenja, pokrenuta je i evakuacija stanovnika iz šireg područja Trijade, koji se upućuju ka Psahni.
Vatrogasne ekipe i dalje pokušavaju da stave požar pod kontrolu, dok se situacija na terenu kontinuirano prati.
Požar je izbio na dan kada na ostrvu Eviji važi veoma visok nivo rizika od požara, u vidu kategorije 4.
Istovremeno, na ostrvu je angažovan tim za istragu podmetanja požara kako bi ispitao okolnosti pod kojima je vatra izbila.