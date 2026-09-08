NOVO KRVOPROLIĆE: U izraelskim napadima na selo u južnom Libanu poginulo 12 ljudi
- U izraelskim napadima na selo u južnom Libanu poginulo najmanje 12 ljudi
- Izrael tvrdi da su napadi odmazda za napade dronom Hezbolaha, dok grupa nije komentarisala nove udare.
Kako prenosi britanska agencija Rojters, Izrael je poslednjih dana intenzivirao bombardovanje na jugu Libana, uprkos prekidu vatre dogovorenom u junu u cilju okončanja borbi između izraelskih snaga i libanske oružane grupe Hezbolah.
Najmanje sedam ljudi je poginulo u nedelju u izraelskim napadima na tom području. Potonji udari usledili su usred nove runde eskalacije između Izraela i militantne grupe Hezbolah.
Napadi su izvršeni nekoliko dana pošto je Izrael saopštio da je ima "operativnu kontrolu" nad strateškim brdom Ali Taher koje se nalazi iznad nekoliko sela kao i glavnih puteva koji vode do grada Nabatijeha.
Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u jednom napadu pogođena zgrada u kojoj je ubijeno 11 ljudi, uključujući dvoje dece i četiri žene. Osam osoba je ranjeno, uključujući troje dece i jedan spasilac.
Ministarstvo je navelo da je u drugom napadu na auto u selu ubijen spailac iz libanskog Islamskog udruženja Isala Skaut, i dve osobe su povređene. Ti napadi dogodili su se bez ikakvog upozorenja o evakuaciji koje izraelska vojska obično daje na internetu.
U izraelskim napadima na Liban poginulo je više od 4.300 ljudi od kada je Hezbolah, blizak Iranu, lansirao rakete na Izrael 2. marta, dva dana posle početka američkih i izraelskih udara na Iran. To je pokrenulo izraelsku vazdušnu i kopnenu ofanzivu na Liban.
Izraelska vojska saopštila je da su napadi odmazda za dva napada dronom od strane Hezblaha koja su eksplodirala ciljajući izraelske trupe u Libanu. Vojska je saopštila da je na meti napada bio militant Hezbolaha koji pokušava da preveze oružje u Kfar Ruman.
Hezbolah nije odmah preuzeo odgovornost za napade niti je izdao saopštenje oko pojačanih napada u provinciji Nabatijeh.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)