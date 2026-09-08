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Kako prenosi britanska agencija Rojters, Izrael je poslednjih dana intenzivirao bombardovanje na jugu Libana, uprkos prekidu vatre dogovorenom u junu u cilju okončanja borbi između izraelskih snaga i libanske oružane grupe Hezbolah.

Najmanje sedam ljudi je poginulo u nedelju u izraelskim napadima na tom području. Potonji udari usledili su usred nove runde eskalacije između Izraela i militantne grupe Hezbolah.

1/14 Vidi galeriju Napad Izraela na južni Liban Foto: Mohammed Zaatari/AP

Napadi su izvršeni nekoliko dana pošto je Izrael saopštio da je ima "operativnu kontrolu" nad strateškim brdom Ali Taher koje se nalazi iznad nekoliko sela kao i glavnih puteva koji vode do grada Nabatijeha.

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u jednom napadu pogođena zgrada u kojoj je ubijeno 11 ljudi, uključujući dvoje dece i četiri žene. Osam osoba je ranjeno, uključujući troje dece i jedan spasilac.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Ministarstvo je navelo da je u drugom napadu na auto u selu ubijen spailac iz libanskog Islamskog udruženja Isala Skaut, i dve osobe su povređene. Ti napadi dogodili su se bez ikakvog upozorenja o evakuaciji koje izraelska vojska obično daje na internetu.

U izraelskim napadima na Liban poginulo je više od 4.300 ljudi od kada je Hezbolah, blizak Iranu, lansirao rakete na Izrael 2. marta, dva dana posle početka američkih i izraelskih udara na Iran. To je pokrenulo izraelsku vazdušnu i kopnenu ofanzivu na Liban.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Izraelska vojska saopštila je da su napadi odmazda za dva napada dronom od strane Hezblaha koja su eksplodirala ciljajući izraelske trupe u Libanu. Vojska je saopštila da je na meti napada bio militant Hezbolaha koji pokušava da preveze oružje u Kfar Ruman.