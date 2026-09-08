Slušaj vest

Kako prenosi britanska agencija Rojters, Izrael je poslednjih dana intenzivirao bombardovanje na jugu Libana, uprkos prekidu vatre dogovorenom u junu u cilju okončanja borbi između izraelskih snaga i libanske oružane grupe Hezbolah.

Najmanje sedam ljudi je poginulo u nedelju u izraelskim napadima na tom području. Potonji udari usledili su usred nove runde eskalacije između Izraela i militantne grupe Hezbolah.

Napad Izraela na južni Liban Foto: Mohammed Zaatari/AP

Napadi su izvršeni nekoliko dana pošto je Izrael saopštio da je ima "operativnu kontrolu" nad strateškim brdom Ali Taher koje se nalazi iznad nekoliko sela kao i glavnih puteva koji vode do grada Nabatijeha.

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u jednom napadu pogođena zgrada u kojoj je ubijeno 11 ljudi, uključujući dvoje dece i četiri žene. Osam osoba je ranjeno, uključujući troje dece i jedan spasilac.

Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Ministarstvo je navelo da je u drugom napadu na auto u selu ubijen spailac iz libanskog Islamskog udruženja Isala Skaut, i dve osobe su povređene. Ti napadi dogodili su se bez ikakvog upozorenja o evakuaciji koje izraelska vojska obično daje na internetu.

U izraelskim napadima na Liban poginulo je više od 4.300 ljudi od kada je Hezbolah, blizak Iranu, lansirao rakete na Izrael 2. marta, dva dana posle početka američkih i izraelskih udara na Iran. To je pokrenulo izraelsku vazdušnu i kopnenu ofanzivu na Liban.

Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Izraelska vojska saopštila je da su napadi odmazda za dva napada dronom od strane Hezblaha koja su eksplodirala ciljajući izraelske trupe u Libanu. Vojska je saopštila da je na meti napada bio militant Hezbolaha koji pokušava da preveze oružje u Kfar Ruman.

Hezbolah nije odmah preuzeo odgovornost za napade niti je izdao saopštenje oko pojačanih napada u provinciji Nabatijeh.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaSPREMA SE MASOVNO ISELJENJE VIŠE OD 2 MILIONA LJUDI? Izraelski ministri imaju pakleni plan! Jedan od njih pedlagao da se UBIJA 30 DO 40 LJUDI ZA JEDNU NOĆ
Itamar Ben-Gvir (1).jpg
PlanetaČETVORO MRTVIH, 20 RANJENIH! Izrael izveo snažne udare na jug Libana! Bolnica više nije bila u upotrebi, Hezbolah ju je koristio kao bazu?! (FOTO/VIDEO)
Napad Izraela na LIban (12).jpg
PlanetaPOČELA STRAVIČNA ODMAZDA, IZVEDENI MASOVNI UDARI! Izraelske snage u žestokoj akciji na jugu Libana, pogođena bolnica, kuće i zgrade "lete u vazduh" (FOTO/VIDEO)
Napad Izraela na Liban 1000.jpg
PlanetaPOKOLJ U LIBANU: U izraelskim napadima od 2023. godine poginulo skoro 9.000 ljudi
profimedia-0921602646.jpg