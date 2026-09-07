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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će razvoj zajedničkog protivbalističkog programa FREYJA, kao i dodatnih ukrajinskih sposobnosti za udare dugog dometa, biti tema predstojećeg sastanka Štaba vrhovnog komandanta.

Kako prenosi Ukrinform, Zelenski je to objavio na Fejsbuku.

"Uskoro će biti održani sastanci sa partnerima, na kojima će učestvovati države i kompanije uključene u razvoj zajedničkog protivbalističkog programa FREYJA. Takođe radimo na razvoju naših dodatnih sposobnosti za dubinske udare", rekao je Zelenski.

On je naveo da će rezultati ovog rada biti razmotreni na sastanku Štaba. Predsednik Ukrajine je takođe rekao da ga je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Igor Klimenko izvestio o pripremi dnevnog reda sastanka Štaba.

"Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu nadgleda sprovođenje odluka i važno je da naše prethodne odluke o suprotstavljanju ruskim udarnim dronovima i ubrzavanju odgovarajućih proizvodnih procesa budu 100 odsto efikasne", naglasio je Zelenski.

Zahvalio je konstruktorima i proizvođačima na njihovom radu. Prema rečima predsednika, Klimenko ga je takođe informisao o promenama u radu Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, obezbeđivanju potrebnih resursa i kadrovskim pitanjima.

Kako je ranije preneo Ukrinform, Ukrajina i njeni evropski partneri dogovorili su se da zajednički razvijaju protivbalistički raketni sistem FREYJA, koji bi trebalo da objedini ukrajinske raketne tehnologije sa evropskim radarima, senzorima i sistemima za komandovanje i upravljanje.

U projektu već učestvuju Eurosam, proizvođač sistema SAMP/T, kao i kompanije Leonardo, Thales i Saab.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP