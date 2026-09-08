SVEČANO OTVOREN MOST NA GRANICI: Jačaju VEZE između dve moćne NUKLEARNE SILE! Pogledajte kakva je to EUFORIJA BILA! (VIDEO)
- Rusija i Severna Koreja otvorile su prvi drumski most preko reke Tumen, dug kilometar, sa dve saobraćajne trake.
- Novi prelaz prema Mihailu Mišustinu treba da ojača trgovinsku i drugu saradnju dve zemlje.
Most preko rekeTumendugačak je jedan kilometar, ima dve saobraćajne trake i omogućiće prolazak do 300 kamiona dnevno kroz novoizgrađeni granični prelaz, saopštila je ruska vlada.
- Uveren sam da će širenje transportne infrastrukture u blizini granice dati snažan podsticaj daljem razvoju trgovinske, ekonomske, tehnološke, naučne i kulturne saradnje između Ruske Federacije i Demokratske Narodne Republike Koreje - rekao je premijer Rusije Mihail Mišustin.
Odnosi i programi razmene između Rusije i Severne Koreje poslednjih godina snažno se razvijaju, pri čemu Severna Koreja isporučuje municiju i šalje vojnike kao podršku u ratu protiv Ukrajine.
Severna Koreja od februara 2024. godine ponovo prima ruske turiste, usled postepenog ublažavanja pandemijskih ograničenja.
Severna Koreja i Rusija, koje su već povezane železničkim mostom i avionskom linijom, 2024. godine su se dogovorile o izgradnji drumskog mosta preko reke Tumen, koja teče duž granica Severne Koreje sa Rusijom i Kinom.
Izgradnja mosta je započela prošle godine.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)