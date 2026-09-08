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Hutisu optužili Saudijsku Arabiju da je gađala jedan zatvor na severu te zemlje, u kojoj rastu tenzije između ovog pobunjeničkog pokreta koji podržavaju Iranci i redovne jemenske vojske koju podržavaju Saudijci.

Hutska vojska optužuje Saudijsku Arabiju za vazdušne napade i "masakre" u provinciji Jaf, u kojoj se nalazi napadnuti zatvor, kao i da šalje špijunske dronove i snabdeva najamnike raznim oružjem.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

U napadu na Centralnu korektivnu ustanovu u strateški važnom gradu Hazm pod kontrolom Huta poginulo je jedno dete, dvoje je ranjeno a 35 zatvorenika i njihovih čuvara zarobljeno je pod ruševinama, među njima i jedna žena koja je došla da poseti muža, rekao je upravnik zatvora na televiziji Huti Al-Masirah.

Jemenje u građanskom ratu od 2014. godine kada su Huti sa severa sišli u glavni grad Sanu i zauzeli ga. Zbog toga je međunarodno priznata vlada napustila grad, otišla na jug a potom izbegla u Saudijsku Arabiju.

1/12 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp primio u Beloj kući saudijskog princa prestolonaslednika Mohameda bin Salmana Foto: Anna Rose Layden - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Evan Vucci/AP, Nathan Howard - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sledeće godine, koalicija zemlja na čelu sa Saudijcima ušla je u rat u Jemenuu pokušaju da vrati staru vlast. Huti tvrde da "tekuća saudijska agresija protiv Jemena" neće proći bez kazne i odgovora.