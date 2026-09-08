HUTI OPTUŽILI SAUDIJSKU ARABIJU ZA NOVI POKOLJ: "Ovo neće proći nekažnjeno i bez odgovora", jemenske trupe napreduju!
- Huti optužuju Saudijsku Arabiju da je gađala zatvor u Hazmu, u provinciji Jaf, i poručuju da napad neće proći bez odgovora.
- U napadu je poginulo jedno dete, dvoje je ranjeno, a 35 zatvorenika i čuvara ostalo je pod ruševinama.
- U Jemenu traje građanski rat od 2014. godine, dok snage međunarodno priznate vlade napreduju na nekoliko frontova, uključujući Jaf.
Hutisu optužili Saudijsku Arabiju da je gađala jedan zatvor na severu te zemlje, u kojoj rastu tenzije između ovog pobunjeničkog pokreta koji podržavaju Iranci i redovne jemenske vojske koju podržavaju Saudijci.
Hutska vojska optužuje Saudijsku Arabiju za vazdušne napade i "masakre" u provinciji Jaf, u kojoj se nalazi napadnuti zatvor, kao i da šalje špijunske dronove i snabdeva najamnike raznim oružjem.
U napadu na Centralnu korektivnu ustanovu u strateški važnom gradu Hazm pod kontrolom Huta poginulo je jedno dete, dvoje je ranjeno a 35 zatvorenika i njihovih čuvara zarobljeno je pod ruševinama, među njima i jedna žena koja je došla da poseti muža, rekao je upravnik zatvora na televiziji Huti Al-Masirah.
Jemenje u građanskom ratu od 2014. godine kada su Huti sa severa sišli u glavni grad Sanu i zauzeli ga. Zbog toga je međunarodno priznata vlada napustila grad, otišla na jug a potom izbegla u Saudijsku Arabiju.
Sledeće godine, koalicija zemlja na čelu sa Saudijcima ušla je u rat u Jemenuu pokušaju da vrati staru vlast. Huti tvrde da "tekuća saudijska agresija protiv Jemena" neće proći bez kazne i odgovora.
Snage međunarodno priznate vlade napreduju na nekoliko frontova u Jemenu, uključujući Jaf.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)