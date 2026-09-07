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Fabrika duvana kompanije British American Tobacco Ukraine (BAT) oštećena je u ruskom napadu dronovima na grad Priluki u Černigovskoj oblasti, saopštila je kompanija.

Nakon udara izbio je požar na krovu pogona za proizvodnju cigareta, a na mesto napada upućene su vatrogasne i druge hitne službe.

British American Tobacco potvrdio je da je fabrika pretrpela štetu i naveo da stručnjaci trenutno procenjuju posledice napada i nastale gubitke.

"Potvrđujemo da je objekat pretrpeo štetu. Procena posledica je trenutno u toku. Prema preliminarnim informacijama, nema žrtava. Dodatne detalje objavićemo kada procena bude završena", rekao je predstavnik kompanije za RBC-Ukraine.

Zaposleni bili u skloništu

Prema navodima zaposlenih koje prenosi ukrajinski javni servis Suspilne, u napadu se zapalio krov objekta u kojem se proizvode cigarete.

Svi zaposleni nalazili su se u skloništu u trenutku napada i niko od njih nije fizički povređen. Jedna žena doživela je akutnu reakciju na stres i ukazana joj je pomoć.

Prema preliminarnim informacijama policije, međutim, povređena je jedna meštanka koja se u trenutku udara nalazila na obližnjem autobuskom stajalištu.

Policijski istražni timovi, forenzičari, lokalni policajci i druge hitne službe nalaze se na mestu napada.

1/3 Vidi galeriju Ruski napad na dečju bolnicu u Kijevu 8. jula 2024. Foto: Anton Shtuka/AP, Alex Babenko/AP, Evgeniy Maloletka/AP

Odjeknule tri eksplozije

Vazdušna uzbuna u Prilukiju proglašena je u 11.35 časova. Ubrzo su se u gradu čule dve snažne eksplozije, a zatim i treća, slabija.

Iznad pogođenog područja podigao se gust oblak crnog dima. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prethodno je upozorilo da se ruski dronovi kreću prema gradu.

Policija je naknadno objavila snimke sa mesta udara, dok vatrogasci rade na gašenju požara.