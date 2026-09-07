TRAMP NE PRESTAJE DA ŠOKIRA: Objavio novu mapu SAD! (FOTO)
- Tramp je na Truth Social objavio novu kartu 'Velike Amerike', na kojoj su uz SAD prikazani i Kanada, Grenland i Meksiko.
- Tramp je ranije već menjao nazive Meksičkog zaliva i jezera Ontario.
Donald Tramp je u ponedeljak na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio novu kartu "Velike Amerike". Prema toj karti, u sastavu SAD više se ne nalaze samo Kanada i danska prekomorska teritorija Grenland, već i Meksiko.
Za razliku od ranijih objava na društvenim mrežama, Tramp ovog puta nije ništa napisao, već je samo objavio kartu SAD kakve bi očigledno želeo da ih vidi.
Ipak, iznenađuje što sada želi i Meksiko, znatno siromašnijeg južnog suseda SAD, sa oko 130 miliona stanovnika koji govore španski, a ne engleski.
To je posebno zanimljivo imajući u vidu da je upravo širenje straha od nastavka masovne imigracije iz Latinske Amerike, čiji je deo i Meksiko, bilo jedan od razloga njegove pobede na izborima.
Tramp je, inače, nedavno promenio naziv Meksičkog zaliva u Američki zaliv, dok je jezero Ontario, koje deli sa Kanadom, preimenovao u jezero Amerika.
Njegovi potezi, kao i pretnje aneksijom Kanade i Grenlanda, trgovinski ratovi sa Otavom i Meksiko Sitijem, već su značajno zahladili odnose oba američka suseda sa Vašingtonom.
(Kurir.rs/Nacional.hr)