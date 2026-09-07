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Donald Tramp je u ponedeljak na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio novu kartu "Velike Amerike". Prema toj karti, u sastavu SAD više se ne nalaze samo Kanada i danska prekomorska teritorija Grenland, već i Meksiko.

Za razliku od ranijih objava na društvenim mrežama, Tramp ovog puta nije ništa napisao, već je samo objavio kartu SAD kakve bi očigledno želeo da ih vidi.

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Foto: Shutterstock, Printskrin X

Ipak, iznenađuje što sada želi i Meksiko, znatno siromašnijeg južnog suseda SAD, sa oko 130 miliona stanovnika koji govore španski, a ne engleski.

To je posebno zanimljivo imajući u vidu da je upravo širenje straha od nastavka masovne imigracije iz Latinske Amerike, čiji je deo i Meksiko, bilo jedan od razloga njegove pobede na izborima.

Tramp je, inače, nedavno promenio naziv Meksičkog zaliva u Američki zaliv, dok je jezero Ontario, koje deli sa Kanadom, preimenovao u jezero Amerika.

Njegovi potezi, kao i pretnje aneksijom Kanade i Grenlanda, trgovinski ratovi sa Otavom i Meksiko Sitijem, već su značajno zahladili odnose oba američka suseda sa Vašingtonom.

(Kurir.rs/Nacional.hr)

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