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Potresan snimak prikazuje čuvara krokodila kako se očajnički drži za ivicu bazena dok mu ogromna životinja grabi noge i odvlači ga u vodu.

Radnik je u subotu popodne pokušavao da nahrani krokodila piletinom unutar ograđenog prostora u Adventure Parku u Port Morsbiju, glavnom gradu Papue Nove Gvineje, kada ga je životinja napala.

Nakon što je više od sat vremena bio zarobljen u čeljustima krokodila, prebačen je u bolnicu, ali je u nedelju ujutru preminuo od zadobijenih povreda, prenosi Australian Broadcasting Corporation (ABC).

"Doneo je pile do ograde, a krokodil ga je napao i pokušao da ga odvuče u bazen", rekao je očevidac Gibson Džon.

"Trpeo je strašne bolove, ali nije mogao da vrišti. U tom trenutku nije mogao ni normalno da govori. Bol sam mogao da vidim u njegovim očima."

"Jedino što sam uspeo da čujem bilo je: 'Nisam uradio ništa loše.'"

Očajnička borba trajala više od sat vremena

Veliki broj ljudi okupio se oko prostora sa krokodilima, prenosi News.com.au.

Na snimku se vidi kako se čuvar drži za ivicu bazena i pokušava da se spase pomoću motke koju mu je pružio jedan od prisutnih, dok su mu noge, kako se čini, i dalje bile zarobljene u čeljustima krokodila.

Kasnije se vidi još jedan muškarac kako sa ivice bazena drži radnika za ruke dok on stenje od bolova.

Policija je, prema navodima medija, pucala u krokodila kako bi oslobodila čuvara, dok su posetioci zbog incidenta izvedeni iz parka.

Džon je rekao da je kasnije saznao da je radnik, poreklom sa Zapadnih ostrva na severu Papue Nove Gvineje, ostao bez jedne noge pre nego što ga je hitna pomoć prevezla u bolnicu 3 Mile General Hospital.

Prema ABC-u, muškarac je u parku radio oko dve godine.

Park zatvoren do daljeg

Adventure Park je nakon tragedije zatvoren do daljeg, dok su se zaposleni u nedelju okupili u pogrebnom zavodu.

Park organizuje demonstracije hranjenja krokodila tokom kojih zaposleni dolaze u neposrednu blizinu ovih životinja.

Zvanični turistički sajt Papue Nove Gvineje opisuje Adventure Park kao jednu od vodećih porodičnih atrakcija koja posetiocima nudi zabavne sadržaje, divlje životinje, vrtove i aktivnosti na otvorenom.

Sličan slučaj zabeležen je prošle godine na Floridi, gde je krokodil snimljen kako pliva kroz kanal držeći velikog psa u čeljustima.