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Rusijaje rasporedila delove svoje 101. raketne brigade u Belorusiji, a ta formacija opremljena je raketnim sistemom srednjeg dometa "Orešnik", izjavio je 7. septembra šef ukrajinske vojno-obaveštajne službe Oleh Ivaščenko.

Ivaščenko je za ukrajinsku agenciju Ukrinform rekao da ukrajinska obaveštajna služba trenutno nema dokaze da se sama Belorusija priprema da direktno uđe u rat Rusije protiv Ukrajine. Kijev procenjuje da je neposredna vojna pretnja iz pravca Belorusije trenutno niska.

1/4 Vidi galeriju Raketa "Orešnik" Foto: YouTube/ New Horizon TV, Printskrin Youtube

Rusija sve više koristi teritoriju Belorusije

Ipak, sve veće korišćenje beloruske teritorije za potrebe raketne i bespilotne infrastrukture predstavlja značajan razlog za zabrinutost, upozorio je Ivaščenko.

- Zabrinuti smo što je Belorusija dozvolila postavljanje na svojoj teritoriji stanica za prenos radio-signala koje usmeravaju ruske udarne bespilotne letelice tipa "Šahed" prema ukrajinskim civilnim ciljevima i kritičnoj infrastrukturi. Takođe beležimo raspoređivanje jedinica 101. raketne brigade Oružanih snaga Rusije u Belorusiji, koja je opremljena raketnim sistemom srednjeg dometa "Orešnik" - rekao je on.

Takvo raspoređivanje Rusiji daje dodatnu potencijalnu platformu za postavljanje raketnih kapaciteta dugog dometa bliže Ukrajini i istočnom krilu NATO-a, dok Minsk za sada izbegava direktno uključivanje sopstvenih snaga u rat.

1/3 Vidi galeriju Raspoređivanje ruskog raketnog sistema Orešnik u Belorusiji Foto: screenshot YT/VoentvBY

Pitanje kontrole nad ruskim snagama

Ivaščenko je otvorio i šire pitanje - u kojoj meri beloruske vlasti uopšte imaju kontrolu nad ruskim vojnim aktivnostima na teritoriji svoje zemlje.

- Ako Belorusija nije dala takvu dozvolu, onda to pokazuje da Minsk više ne kontroliše aktivnosti Rusije na sopstvenoj teritoriji - rekao je šef ukrajinske vojno-obaveštajne službe.

Ukrajina pažljivo prati situaciju u Belorusiji od početka rata, jer su ruske snage koristile belorusku teritoriju tokom početne invazije u februaru 2022. godine. Moskva je od tada nastavila da održava vojnu infrastrukturu i svoje ljudstvo u Belorusiji.

1/9 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama "Orešnik" i dronovima na Kijev i njegovu okolinu Foto: Printscreen

Šta je "Orešnik"?

"Orešnik" je balistička raketa srednjeg dometa sa nuklearnim kapacitetom, koja leti kroz stratosferu, zbog čega ju je veoma teško oboriti.

Sistem koristi MIRV tehnologiju, odnosno više nezavisno usmerivih bojevih glava. To znači da jedna raketa može da nosi više bojevih glava koje se tokom leta odvajaju i mogu da pogode različite ciljeve, iako posle odvajanja nisu potpuno nezavisno navođene.

Rusija je ranije već rasporedila sistem "Orešnik" u Belorusiji, a Moskva je krajem 2025. godine saopštila da su rakete stacionirane u toj zemlji stavljene na borbeno dežurstvo.