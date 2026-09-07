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Rusija je kritikovala raspoređivanje naprednog američkog raketnog sistema u Norveškoj, članici NATO-a, ocenivši u ponedeljak da taj potez predstavlja još jedan udarac izgledima za američko-ruske razgovore o strateškoj nuklearnoj stabilnosti.

Američki mediji objavili su da je Vašington u avgustu dopremio Norveškoj raketni sistem koji koristi lansere tipa Mk-41, sposobne za lansiranje krstarećih raketa Tomahawk.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da raspoređivanje predstavlja pretnju jer bi ti lanseri mogli da budu korišćeni za ispaljivanje raketa sposobnih da dosegnu značajan deo evropske teritorije Rusije, uključujući Moskvu.

"Potezi poput raspoređivanja američkih kopnenih raketa srednjeg dometa u Evropi, koje predstavljaju pretnju Ruskoj Federaciji, u najmanju ruku 'svode na nulu' uslove za konstruktivan dijalog sa SAD o strateškim pitanjima", navodi se u saopštenju ministarstva.

Moskva je dodala da će Rusija posvetiti "posebnu pažnju" lokacijama na kojima su raspoređeni američki raketni sistemi, kao i njihovim komandno-kontrolnim centrima, navodeći da bi oni postali mete u slučaju vojnog sukoba.

Foto: Kirill Kallinikov / Sputnik / Profimedia, AP/Ukrainian Emergency Service

Američki predsednik Donald Tramp više puta je govorio o pokušaju postizanja neke vrste novog sporazuma o kontroli naoružanja sa Rusijom i Kinom, ali je rusko Ministarstvo spoljnih poslova u ponedeljak ocenilo planove za multilateralne pregovore koji bi uključivali Kinu kao "nerealne".

Kremlj upozorava na jačanje norveške vojske na Arktiku

Kremlj je odvojeno kritikovao nedavne poteze Norveške usmerene na jačanje odbrane, uključujući proširenje brigade Finnmark na Arktiku formiranjem artiljerijskog bataljona, kao i planove za raspoređivanje novih raketnih sistema dugog dometa do 2030. godine.

Norveška, koja na Arktiku deli granicu sa Rusijom, navodi da je rat u Ukrajini pokazao da su sistemi za udare velikog dometa od ključnog značaja na savremenom bojnom polju.

Upitan o ovim potezima, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da "nema sumnje da takvo vojno jačanje, usmereno protiv naše zemlje, ne može biti shvaćeno drugačije nego kao pretnja bezbednosti Rusije".