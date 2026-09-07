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Egipatska TV voditeljka Sara Kalifa osuđena je na smrtnu kaznu zajedno sa još 11 osoba, nakon što su proglašeni krivima u velikom slučaju trgovine drogom.

Krivični sud u Kairu osudio je 39-godišnju voditeljku na smrt vešanjem, a njen advokat najavio je žalbu na presudu, piše Unilad.

Prema presudi, grupa je osuđena i na novčanu kaznu od 500.000 egipatskih funti, što je oko 9.800 američkih dolara. Tužilaštvo tvrdi da su optuženi delovali kao organizovana kriminalna grupa koja je uvozila sirovine za proizvodnju narkotika radi njihove dalje prodaje.

Sara Kalifa Foto: IG/sara_khaliifa

Vlasti su saopštile da je u jednom stambenom objektu, koji je grupa navodno koristila kao skladište i laboratoriju, zaplenjeno više od 750 kilograma sintetičkih droga i materijala za njihovu proizvodnju. Optuženi su teretili i za neovlašćeno posedovanje vatrenog oružja i municije.

Tokom sudskog postupka izvedeni su dokazi 20 svedoka, a korišćen je i elektronski materijal, uključujući razgovore, fotografije i video-snimke. Tužioci su naveli da su različiti članovi grupe bili zaduženi za pojedine faze operacije.

Sara Kalifa, koju na Instagramu prati 2,5 miliona ljudi, javnosti je poznata kao voditeljka kriminalističke emisije "Nemoguća misija". Vlasnica je i kozmetičke klinike, a ranije je vodila zabavnu emisiju sa muzičarem Hamom Bikom.Tokom celog postupka odbacivala je optužbe.

"Nikada u životu nisam zapalila cigaretu"

Na sudskom ročištu prošlog septembra Kalifa je negirala bilo kakvu povezanost sa drogom.

Prema pisanju državnog lista Akhbar al-Youm, rekla je sudiji da drogu nikada nije videla sve dok sa njom nije fotografisana u prostorijama egipatske službe za suzbijanje narkotika.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama čuje se kako od suda traži "milost i humanost". CNN prenosi njenu izjavu:

- Nikada u životu nisam zapalila cigaretu. Kunem se Svemogućim Bogom, najtežom zakletvom, da mi je naneta nepravda.

Autentičnost tih snimaka nije nezavisno potvrđena.

Sara Kalifa Foto: IG/sara_khaliifa

Presuda je prvi put objavljena prošlog meseca, a zvanično je potvrđena tek nakon što je egipatski veliki muftija dao svoje versko mišljenje, što je obavezan korak u slučajevima izricanja smrtne kazne.

U istom postupku još devetoro optuženih osuđeno je na doživotni zatvor, dok je sedmoro oslobođeno optužbi.

Amnesty upozorava na primenu smrtne kazne

Slučaj se odvija u vreme dok međunarodna zajednica pomno prati primenu smrtne kazne u Egiptu. Organizacija Amnesty International zabeležila je da su egipatski sudovi tokom 2025. godine izrekli 492 smrtne presude, dok su izvršena 23 pogubljenja.