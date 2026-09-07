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Nakon ubistva 24-godišnjakinje, koja je u četvrtak oko podne pronađena mrtva u stanu na Bišofplacu u samom centru Graca, glavnog grada austrijske pokrajine Štajerske, u javnosti su se pojavili novi detalji o žrtvi i osumnjičenom.

Žrtva je navodno Albanka poreklom iz albanskog primorskog grada Valone. Mediji je opisuju kao "zapanjujuće lepu ženu i vrhunsku studentkinju molekularne biologije" na Tehničkom univerzitetu u Gracu.

Kako se može videti na društvenim mrežama, 24-godišnjakinja je sa svojim dugogodišnjim partnerom putovala širom sveta. Posetila je Amsterdam, Veneciju, pa čak i Melburn u Australiji.

Studentkinja iz Albanije bila je ponosna na svoj rad na Tehničkom univerzitetu, a bila je proglašena i ambasadorkom stranih studenata.

"Studiranje ovde bila je najbolja odluka koju sam ikada donela", napisala je 24-godišnjakinja na svom profilu na internet stranici univerziteta.

Ambiciozna i vredna studentkinja navodno je bila sama u stanu u kojem je inače živela sa partnerom kada se, prema dosadašnjim rezultatima istrage, iznenada pojavio 23-godišnji brat njenog partnera.

On je navodno preko balkona provalio u stan i napao je čekićem. Obdukcijom je utvrđeno da ju je čekićem nasmrt pretukao po glavi. Mlada žena preminula je na mestu od zadobijenih teških povreda.

Ubrzo nakon napada 23-godišnjak je uhapšen na stepeništu zgrade. Prema rečima očevidaca, bio je poprskan krvlju.

Nakon što je u početku ćutao, osumnjičeni je razgovarao sa istražiteljima i u subotu priznao da je počinio zločin. Međutim, još nije otkrio motiv.

Istražitelji ispituju da li je motiv bila ljubomora

Istražitelji sada pokušavaju da rekonstruišu tačan tok događaja kako bi utvrdili zbog čega je 23-godišnjak ubio mladu ženu.

Osumnjičeni i dalje ne navodi motiv, a istražitelji sumnjaju da bi ljubomora mogla da bude jedan od razloga za ubistvo. Za sada ostaje misterija šta je moglo da navede 23-godišnjaka da počini stravičan zločin nad partnerkom svog brata.

Državno tužilaštvo trenutno nema dokaze koji bi ukazivali na iznenadni izliv besa, odnosno ubistvo u afektu, izjavio je portparol tužilaštva Kristijan Krošl.

Ključ istrage mogao bi, kako je Krošl rekao Austrijskoj novinskoj agenciji (APA), da bude navodni "dugotrajni tinjajući sukob" između žrtve i osumnjičenog.

Tužilac nije želeo da odgovori na pitanje da li je ubistvo počinjeno u četvrtak bilo unapred planirano. Tu mogućnost nije ni potvrdio ni odbacio.

Istraga se nastavlja, a za osumnjičenog važi pretpostavka nevinosti dok se njegova krivica pravosnažno ne utvrdi.

Ubistvo u Gracu već je četvrti femicid u austrijskoj pokrajini Štajerskoj od početka ove godine. Slučaj je potresao austrijsku javnost, a posebno stanovnike Štajerske.