"U OVIM NEPREDVIDIVIM VREMENIMA..." NATO država završila izgradnju ograde duž granice sa Rusijom! Duga je 1.300 km, a visoka 4,5 metara, OVO joj je NAMENA!
- Finska je završila izgradnju 200 kilometara ograde duž granice sa Rusijom, nakon dve godine radova.
- Ograda je deo sistema granične bezbednosti, a postavljena je na mestima koja je straža ocenila kao najkritičnija.
- Najvažniji zadatak države jeste da obezbedi bezbednost svojih građana. U ovim nepredvidivim vremenima, ograda na istočnoj granici ključna je komponenta efikasnog sistema granične bezbednosti - izjavila je finska ministarka unutrašnjih poslova Mari Rantanen.
Izgradnja je počela u avgustu 2024. godine duž pojedinih delova finsko-ruske granice, koja je ukupno duga više od 1.300 kilometara.
Ograda je postavljena na mestima za koja je finska granična straža procenila da je "operativna potreba bila najveća, a izgradnja ekonomski najisplativija". Barijera se sastoji od oko 4,5 metra visoke ograde, kao i sistema tehničkog nadzora.
Napetosti duž finsko-ruske granice naglo su porasle otkako je 2022. godine počeom rat u Ukrajini.
Finska je u decembru 2023. godine zatvorila svoje kopnene granične prelaze sa Rusijom, nakon što je optužila Moskvu da namerno usmerava migrante ka granici sa ciljem destabilizacije zemlje. Rusija je negirala te optužbe.
- Bez ograde na granici nije moguće efikasno, verodostojno i bezbedno boriti se protiv ove zloupotrebe migracija - rekao je Marku Hasinen iz finske granične straže.