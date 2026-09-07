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- Najvažniji zadatak države jeste da obezbedi bezbednost svojih građana. U ovim nepredvidivim vremenima, ograda na istočnoj granici ključna je komponenta efikasnog sistema granične bezbednosti - izjavila je finska ministarka unutrašnjih poslova Mari Rantanen.

Izgradnja je počela u avgustu 2024. godine duž pojedinih delova finsko-ruske granice, koja je ukupno duga više od 1.300 kilometara.

Ograda je postavljena na mestima za koja je finska granična straža procenila da je "operativna potreba bila najveća, a izgradnja ekonomski najisplativija". Barijera se sastoji od oko 4,5 metra visoke ograde, kao i sistema tehničkog nadzora.

Napetosti duž finsko-ruske granice naglo su porasle otkako je 2022. godine počeom rat u Ukrajini.

Finska je u decembru 2023. godine zatvorila svoje kopnene granične prelaze sa Rusijom, nakon što je optužila Moskvu da namerno usmerava migrante ka granici sa ciljem destabilizacije zemlje. Rusija je negirala te optužbe.

- Bez ograde na granici nije moguće efikasno, verodostojno i bezbedno boriti se protiv ove zloupotrebe migracija - rekao je Marku Hasinen iz finske granične straže.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

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