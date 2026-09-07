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Oko 5.000 ljudi okupilo se večeras kod Brandenburške kapije u Berlinu na protestu protiv krajnje desničarske Alternative za Nemačku (AfD), koja je dan ranije ubedljivo pobedila na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu.

Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Policija je procenila da se okupilo oko 5.000 ljudi i saopštila da je protest protekao bez incidenata.

Među demonstrantima bila je poznata nemačka klimatska aktivistkinja Luiza Nojbauer, kao i vodeći kandidati Zelenih i Levice na pokrajinskim izborima u Berlinu, koji će biti održani 20. septembra, piše dpa.

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Protesti protiv AfD-a u Berlinu Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Saksonija-Anhalt je savezna pokrajina na istoku Nemačke, sa glavnim gradom Magdeburgom.

Demonstranti su nosili transparente sa porukama "Fašizam nije alternativa" i "Zaustavite naciste iz AfD-a! Zaustavite rasizam i socijalne rezove", dok su skandirali: "Svi zajedno protiv fašizma!"

Stotine ljudi okupile su se na protestu i u obližnjem Potsdamu, prenosi dpa. AfD je juče ostvario istorijsku pobedu u istočnonemačkoj pokrajini Saksoniji-Anhaltu.

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Protest protiv AfD-a u Berlinu Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Stranka je osvojila 43,8 odsto glasova i 39 od ukupno 83 mesta u pokrajinskom parlamentu. Za apsolutnu većinu bila su joj potrebna 42 mandata. Drugi je završio CDU sa 17,2 odsto glasova i 15 mandata, dok su SPD, Zeleni i Levica osvojili po osam poslaničkih mesta.

Izlaznost je bila 77,8 odsto. Zvanični podaci koji su trenutno objavljeni vode se kao privremeni konačni rezultat, nakon prebrojavanja svih 2.661 biračkih mesta.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

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