OKO 5.000 LJUDI NA PROTESTU PROTIV AFD U BERLINU! "Fašizam nije alternativa, zaustavite naciste iz AfD-a! Zaustavite rasizam i socijalne rezove" (FOTO)
- Oko 5.000 ljudi protestovalo je kod Brandenburške kapije u Berlinu protiv AfD-a, nakon njene ubedljive pobede na izborima u Saksoniji-Anhaltu.
- Policija je saopštila da je skup protekao bez incidenata, a demonstranti su nosili poruke protiv fašizma, rasizma i socijalnih rezova.
Oko 5.000 ljudi okupilo se večeras kod Brandenburške kapije u Berlinu na protestu protiv krajnje desničarske Alternative za Nemačku (AfD), koja je dan ranije ubedljivo pobedila na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu.
Policija je procenila da se okupilo oko 5.000 ljudi i saopštila da je protest protekao bez incidenata.
Među demonstrantima bila je poznata nemačka klimatska aktivistkinja Luiza Nojbauer, kao i vodeći kandidati Zelenih i Levice na pokrajinskim izborima u Berlinu, koji će biti održani 20. septembra, piše dpa.
Saksonija-Anhalt je savezna pokrajina na istoku Nemačke, sa glavnim gradom Magdeburgom.
Demonstranti su nosili transparente sa porukama "Fašizam nije alternativa" i "Zaustavite naciste iz AfD-a! Zaustavite rasizam i socijalne rezove", dok su skandirali: "Svi zajedno protiv fašizma!"
Stotine ljudi okupile su se na protestu i u obližnjem Potsdamu, prenosi dpa. AfD je juče ostvario istorijsku pobedu u istočnonemačkoj pokrajini Saksoniji-Anhaltu.
Stranka je osvojila 43,8 odsto glasova i 39 od ukupno 83 mesta u pokrajinskom parlamentu. Za apsolutnu većinu bila su joj potrebna 42 mandata. Drugi je završio CDU sa 17,2 odsto glasova i 15 mandata, dok su SPD, Zeleni i Levica osvojili po osam poslaničkih mesta.
Izlaznost je bila 77,8 odsto. Zvanični podaci koji su trenutno objavljeni vode se kao privremeni konačni rezultat, nakon prebrojavanja svih 2.661 biračkih mesta.