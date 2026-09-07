Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dva ruska borbena aviona Su-35S sudarila su se na nebu iznad Kurske oblasti, objavio je ruski vojni bloger Ilja Tumanov, autor Telegram kanala Fighterbomber. Informaciju je potvrdio i ruski ratni izveštač Jurij Kotenok, navodeći da tačne okolnosti incidenta za sada nisu poznate.

Prema navodima ruskog Telegram kanala "Voevoda Veščaet", jedan od pilota poginuo je u incidentu. Taj kanal je istovremeno indirektno optužio Ukrajinu za događaj, navodeći da će Ukrajinci "odgovarati za ovo".

Ukrajinska strana nije potvrdila bilo kakvu umešanost u sudar aviona. U trenutku objavljivanja informacije nije bilo ni zvaničnog komentara ruskog Ministarstva odbrane.

1/8 Vidi galeriju Ruski avion Su-35 presreo francusku bespilotnu letelicu MQ9 Foto: @FrenchForces

Jedan od najmoćnijih ruskih borbenih aviona

Su-35S je ruski višenamenski borbeni avion generacije 4++ i jedan od najmoćnijih lovaca u ruskom arsenalu, iza najnovijeg Su-57.

Opremljen je radarskim sistemom "Irbis" i može da koristi rakete vazduh-vazduh velikog dometa R-37M, čiji domet iznosi do 300 kilometara.

Prethodno su, 2. septembra, ukrajinske snage saopštile da su uništile lovac MiG-29 u području aerodroma "Milerovo" i helikopter Ka-27 kod aerodroma "Jejsk".