SUDARILA SE DVA MOĆNA RUSKA LOVCA Haos na nebu iznad fronta! Izvori tvrde: Ima poginulih (FOTO)
- Dva ruska borbena aviona Su-35S sudarila su se iznad Kurske oblasti, a ruski izvori navode da je jedan pilot poginuo.
- Tačne okolnosti incidenta nisu poznate, a za sada nema zvanične potvrde ruskog Ministarstva odbrane ni reakcije ukrajinske strane.
Dva ruska borbena aviona Su-35S sudarila su se na nebu iznad Kurske oblasti, objavio je ruski vojni bloger Ilja Tumanov, autor Telegram kanala Fighterbomber. Informaciju je potvrdio i ruski ratni izveštač Jurij Kotenok, navodeći da tačne okolnosti incidenta za sada nisu poznate.
Prema navodima ruskog Telegram kanala "Voevoda Veščaet", jedan od pilota poginuo je u incidentu. Taj kanal je istovremeno indirektno optužio Ukrajinu za događaj, navodeći da će Ukrajinci "odgovarati za ovo".
Ukrajinska strana nije potvrdila bilo kakvu umešanost u sudar aviona. U trenutku objavljivanja informacije nije bilo ni zvaničnog komentara ruskog Ministarstva odbrane.
Jedan od najmoćnijih ruskih borbenih aviona
Su-35S je ruski višenamenski borbeni avion generacije 4++ i jedan od najmoćnijih lovaca u ruskom arsenalu, iza najnovijeg Su-57.
Opremljen je radarskim sistemom "Irbis" i može da koristi rakete vazduh-vazduh velikog dometa R-37M, čiji domet iznosi do 300 kilometara.
Prethodno su, 2. septembra, ukrajinske snage saopštile da su uništile lovac MiG-29 u području aerodroma "Milerovo" i helikopter Ka-27 kod aerodroma "Jejsk".
Pre toga su Snage bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine napale aerodrom Šagol u Čeljabinskoj oblasti i, prema ukrajinskim tvrdnjama, pogodile četiri aviona: dva Su-57, jedan Su-34 i još jedan lovac iz porodice Su čiji tačan model nije utvrđen.
(Kurir.rs/TheMoscowTimes)