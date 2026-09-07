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Generalni tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko objavio je u ponedeljak uveče, 7. septembra, da podnosi ostavku, samo nekoliko dana nakon što je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) izvršio pretres u njegovoj kancelariji.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, Kravčenko je svoju ostavku nazvao "političkom odlukom", navodeći da ju je doneo "svesno".

"Ne želim da se funkcija generalnog tužioca koristi kao instrument političkog sukoba", rekao je.

"Moj stav u vezi sa optužbama NABU ostaje nepromenjen."

Kravčenko je zahvalio kolegama koji "pošteno obavljaju svoje dužnosti", kao i predsedniku Volodimiru Zelenskom i ukrajinskom parlamentu, Vrhovnoj radi.

Ukrajinska pravda je ranije, pozivajući se na dobro obaveštene izvore iz političkih krugova, objavila da se Zelenski sastao sa Kravčenkom i Davidom Arahamijom, predsednikom poslaničke grupe stranke Sluga naroda, kako bi razgovarali o Kravčenkovoj budućnosti na funkciji.

Kravčenko je ranije istog dana izjavio da neće podneti ostavku osim ukoliko njegove kolege, Zelenski i parlament ne zatraže od njega da to učini.

Pretres nakon velike antikorupcijske operacije

NABU je 4. septembra saopštio da je pokrenuo specijalnu operaciju čiji je cilj razotkrivanje navodne kriminalne organizacije na čijem čelu se, prema tvrdnjama istražitelja, nalazio zaposleni u Kancelariji generalnog tužioca.

Prema izvorima Ukrajinske pravde, pripadnici NABU i Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAPO) priveli su Sergeja Kropivu, šefa odeljenja za sajber pitanja Kancelarije generalnog tužioca.