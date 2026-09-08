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Uragan Louel, koji je sada oluja druge kategorije, pogodio je u ponedeljak zapadne delove Havaja snažnim vetrovima, zbog čega je izdato upozorenje na uragan za ostrva Kauai i Niihau.

Nacionalni centar za uragane izdao je i upozorenje na tropsku oluju za ostrvo Oahu, dok se Louel približavao kopnu.

Upozorenje na uragan odnosi se i na delove ogromnog morskog nacionalnog spomenika Papahanaumokuakea, koji obuhvata gotovo 1,51 milion kvadratnih kilometara okeana i deset havajskih ostrva. Očekuje se da će Louel preći preko delova ovog zaštićenog područja dok se bude kretao pored havajskog arhipelaga.

Nacionalni centar za uragane sa sedištem u Majamiju prognozira da će se centar Louela tokom noći između ponedeljka i utorka kretati neposredno zapadno od glavnih havajskih ostrva, u blizini Niihaua, a da će do srede ujutru usporiti nakon što prođe pored njih.

Louel je ranije u ponedeljak bio snažan uragan treće kategorije, ali se očekuje njegovo postepeno slabljenje do utorka.

"Međutim, prognozira se da će Louel ostati uragan dok bude prolazio u blizini Havajskih ostrva", saopštio je Nacionalni centar za uragane.

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Louel bi u okrugu Kauai mogao da izazove olujni talas visine do oko 1,2 metra, kao i "po život opasne talase i jake povratne morske struje širom mnogih Havajskih ostrva". Na Oahuu bi olujni talas mogao da dostigne visinu od oko 30 centimetara.

Nacionalni centar za uragane upozorio je i da bi tokom ponedeljka popodne i noći na području Kauaija i Niihaua moglo da se formira nekoliko tornada.