VLASTI IZDALE DRAMATIČNO UPOZORENJE: PRETE RAZORNI TALASI, POPLAVE I TORNADA Moćni uragan stigao do omiljenog letovališta (VIDEO)
- Uragan Louel, sada oluja druge kategorije, pogodio je zapadne delove Havaja i doneo upozorenje na uragan za Kauai i Niihau, uz tropsku oluju za Oahu.
- Prognozira se da će Louel tokom noći proći zapadno od glavnih ostrva i do srede oslabiti, ali će i dalje ostati uragan.
- Na Kauaiju su mogući olujni talas do 1,2 metra, opasni talasi i jake struje, a meteorolozi upozoravaju i na mogućnost tornada.
Uragan Louel, koji je sada oluja druge kategorije, pogodio je u ponedeljak zapadne delove Havaja snažnim vetrovima, zbog čega je izdato upozorenje na uragan za ostrva Kauai i Niihau.
Nacionalni centar za uragane izdao je i upozorenje na tropsku oluju za ostrvo Oahu, dok se Louel približavao kopnu.
Upozorenje na uragan odnosi se i na delove ogromnog morskog nacionalnog spomenika Papahanaumokuakea, koji obuhvata gotovo 1,51 milion kvadratnih kilometara okeana i deset havajskih ostrva. Očekuje se da će Louel preći preko delova ovog zaštićenog područja dok se bude kretao pored havajskog arhipelaga.
Nacionalni centar za uragane sa sedištem u Majamiju prognozira da će se centar Louela tokom noći između ponedeljka i utorka kretati neposredno zapadno od glavnih havajskih ostrva, u blizini Niihaua, a da će do srede ujutru usporiti nakon što prođe pored njih.
Louel je ranije u ponedeljak bio snažan uragan treće kategorije, ali se očekuje njegovo postepeno slabljenje do utorka.
"Međutim, prognozira se da će Louel ostati uragan dok bude prolazio u blizini Havajskih ostrva", saopštio je Nacionalni centar za uragane.
Louel bi u okrugu Kauai mogao da izazove olujni talas visine do oko 1,2 metra, kao i "po život opasne talase i jake povratne morske struje širom mnogih Havajskih ostrva". Na Oahuu bi olujni talas mogao da dostigne visinu od oko 30 centimetara.
Nacionalni centar za uragane upozorio je i da bi tokom ponedeljka popodne i noći na području Kauaija i Niihaua moglo da se formira nekoliko tornada.
Mogućnost pojave manjeg broja tornada postoji i u drugim delovima Havaja, upozorili su meteorolozi.
(Kurir.rs/CBSNews)