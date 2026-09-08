Potpredsednik Kine, Han Dženg, juče se u kineskom južnom gradu Sjamenu odvojeno sastao sa potpredsednicom Vlade Srbije i ministarkom privrede, Adrijanom Mesarović, i potpredsednikom Vlade i ministrom za ekonomiju, investicije i industriju Bugarske, Aleksanderom Pulevom, koji učestvuju na 26. Kineskom međunarodnom sajmu investicija i trgovine.

Na sastanku sa ministarkom privrede Srbije, Han je istakao da se ove godine obeležava 10. godišnjica uspostavljanja kinesko-srpskog strateškog partnerstva. “Poslednjih godina, pod strateškim vođstvom predsednika država, odnosi dveju zemalja ostvarili su značajan razvoj”, izjavo je Han. Dodao je da je najskoriji majski susret predsednika Kine, Si Đinpinga, i srpskog predsednika, Aleksandra Vučića, usmerio izgradnju kinesko-srpske zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. “Kina je spremna da zajedno sa srpskom stranom u potpunosti sprovodi dogovore dvojice predsednika, da nastavi produbljivanje političkog poverenja, iskoristi odredbe bilateralnog sporazuma o slobodnoj trgovini, produbi saradnju u oblastima ekonomije, trgovine, investicija, infrastrukture i novih industrija, da podstakne investiranje kineskih kompanija u Srbiji i unapredi razvoj prijateljske saradnje Kine i Srbije”, rekao je Han.

Mesarovićeva je rekla da srpska strana poklanja veliku pažnju uzajamnom poverenju na visokom nivou između Srbije i Kine te da ponovo potvrđuje pridržavanje politike jedne Kine. Srbija, navela je, zahvaljuje kineskoj strani na snažnoj podršci infrastrukturnim i drugim projektima u zemlji i spremna je da sa kineskom stranom pojača povezivanje razvojnih strategija, kao i da nastavi da produbljuje saradnju u različitim oblastima na obostranu korist.

Han je na sastanku sa Pulevom rekao da su se, pod strateškim vođstvom lidera dve zemlje, u poslednjih nekoliko godina kinesko-bugarski partnerski odnosi razvijali zdravo i stabilno. “Dve strane su postigle dobre rezultate poljoprivrednoj i tehnološkoj saradnj kao i u drugim oblastima, što je donelo realnu korist narodima obe zemlje”, naglasio je Han. Dodao je da je Kina spremna da, zajedno sa Bugarskom, sprovede konsenzus lidera dve zemlje, da proširi obim bilateralne trgovine, pojača povezivanje investicija, produbi uzajamno korisnu saradnju i podstakne kontinuirani razvoj odnosa Kine i Bugarske. “Nadamo se da će Bugarska aktivno igrati konstruktivnu ulogu i podsticati zdrav i stabilan razvoj ekonomskih i trgovinskih odnosa Kine i EU”, istakao je Han.

Pulev je izjavio da Bugarska pridaje veliki značaj odnosima sa Kinom, da želi da uči iz kineskog iskustva razvoja, produbi praktičnu saradnju u svim oblastima i pozdravlja kineske kompanije koje žele da ulažu u Bugarsku.