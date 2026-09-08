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Rusija je noćas i jutros napala Kijev balističkim raketama i dronovima na mlazni pogon, označivši tako kraj kratkog predaha od ratnih dejstava omogućenog ukrajinskoj prestonici tokom diplomatske posete izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa.

Kijev indipendent prenosi navode lokalnoh zvaničnika da su dve osobe poginule u napadu, najmanje deset ljudi je ranjeno, od čega je troje hospitalizovano.

Navodi se da su izbili požari širom grada i oštećene stambene zgrade, kao i jedna škola.

Ukrajinski sajt navodi da, iako je tačan datum isteka primirja bio u startu nejasan, nema sumnje da je ovo njegov kraj.

Eksplozije krenule u pola četiri

Prve eksplozije su odjeknule u glavnom gradu Ukrajine oko 3.30 sati, a još jedna glasna eksplozija dogodila se oko deset minuta kasnije.

Oko 4.14 sati jutros po lokalnom vremenu začula se nova serija od čak šest zastopnih eksplozija.

Detonacije su usledile nakon upozorenja ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva da su ruske balističke rakete i dronovi na mlazni pogon poleteli ka Kijevu.

Navodi se da je najmanje 12 ruskih balističkih raketa ispaljeno na ukrajinsku prestonicu u roku od oko sat vremena.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko prvo je objavio da su tri ranjene osobe hospitalizovane, da bi potom ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila da su dve osobe poginule u napadu, a deset ljudi ranjeno.

- Najmanje dve višespratne stambene zgrade u prestonici su oštećene dronovima - navela je Vojna uprava grada Kijeva.

1/23 Vidi galeriju Posledice ruskog napada balističkim reaketama na Kijev, isteklo primirje nakon odlaska Trampovih izaslanika iz ukrajinske prestonice Foto: Efrem Lukatsky/AP, screenshot X

Navodi se da su požari izbili i u skladištima, a prijavljeno je da su oštećene garaže i vozila.

- Spasioci su evakuisali dve osobe iz 16-spratne stambene zgrade koja je oštećena u napadu, a još deset ljudi je spaseno nakon što su ostali zarobljeni u petospratnoj zgradi tokom napada. - objavila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

Kličko je takođe kazao da je obrazovna ustanova u Kijevu zapaljena tokom napada i da su prijavljeni dodatni požari u nestambenim zonama.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko Foto: AP Efrem Lukatsky, Tetiana DZHAFAROVA / AFP / Profimedia, Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia, Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Novinari Kijev indipendenta izvestili su o velikom požaru južno od centra grada.

Državna služba za vanredne situacije prijavila je požare i štetu u nekoliko naselja, uključujući kijevske okruge Goloseivski, Solomjanski, Darnicki, Podiljski i Dnjeprovski.

- Napad je takođe bio usmeren na mesta u okolnoj Kijevskoj oblasti - rekao je Timur Tkačenko, šef vojne administracije te oblasti.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

On je dodao da je jedna osoba ranjena u napadu na grad Bila Cerkva, a tamo su oštećene dve stambene zgrade, kuća, skladište i proizvodni pogon.

- Šteta na kućama, skladištima, preduzećima i vozilima zabeležena je u okruzima Kijevske oblasti Brovari, Borispil, Fastiv, Obuhiv - naveo je Tkačenko.

Napadnute i oblasti Ukrajine daleko od linije fronta

Uzbune za vazdušni napad oglasile su se tokom protekle noći i u drugim regionima Ukrajine, uključujući Rovensku oblast na severozapadu i druga područja daleko od linija fronta.

Ratno vazduhoplovstvo je manje od sat vremena pre udara upozorilo da je Rusija lansirala krstareće rakete sa strateških bombardera Tu-95 i Tu-160.

Poseta Vitkofa i Kušnera prošla je bez vazdušnih udara, ali je Rusija je odmah počela da ispaljuje dronove na prestonicu nakon njihovog jučerašnjeg odlaska iz Kijeva.

Primirje je definitivno okončano u rano jutros, kada je Rusija pokrenula kombinovani napad raketama i dronovima na Kijev.