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Huti su najavili početak široke vojne kampanje udara duboko unutar Saudijske Arabije nakon prve serije napada izvedenih noćas.

Skaj njuz navodi da je to izjavio portparol pobunjenika iz Jemena.

Portparol vojne koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja se u Jemenu bori na strani vlade protiv Huta, pre je toga saopštio da je više od 70 ljudi ranjeno u napadima Huta, pobunjenika koje podržava Iran, na više saudijskih gradova.

- Civilni i privredni objekti bili meta u gradovima Abha, Hamis Mušait, Džazan i Nadžran tokom noći - objavio je portparol na društvenoj mreži X i dodao da će koalicija odlučno odgovoriti na ove napade.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Pogođeni kamioni na graničnom prelazu

Ministarstvo energetike Saudijske Arabije saopštilo je da su pogođeni energetski objekti u južnom regionu kraljevstva kojim de fakto upravlja princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman, što je izazvalo požare i primoralo na privremenu obustavu rada na naftnim poljima.

Huti su objavili fotografije koje naizgled prikazuju neke od napada.

Britanska televizija navodi da se vidi kako se ogromna vatrena lopta diže iz kamiona na graničnom prelazu Al Vadija, na granici između Saudijske Arabije i Jemena.

Huti su rekli da je napad bio usmeren na kamione koji su ulazili u Jemen sa saudijske teritorije.

1/6 Vidi galeriju Napad jemenskih pobunjenika Huta na Saudijsku Arabiju Foto: screenshot x/ddfmarketing1, EPA/YAHYA ARHAB

Odmazda za masakr u zatvoru

Oni su prethodno optužili Saudijsku Arabiju da je juče gađala jedan zatvor na severu Jemena, u kojem se rasplamsava rat između pobunjeničkog pokreta koji ima podršku Teheran i jemenske vojske koju podržavaju Saudijci.

Huti su optužili Saudijsku Arabiju za vazdušne napade i "masakre" izvršene u pokrajini Jaf, u kojoj se nalazi napadnuti zatvor, kao i za slanje špijunskih dronova i snabdevanje najamnika raznim oružjem.

- U napadu na Centralnu korektivnu ustanovu u strateški važnom gradu Hazm pod kontrolom Huta poginulo je jedno dete, dvoje je ranjeno, a 35 zatvorenika i njihovih čuvara zarobljeno je pod ruševinama, među njima i jedna žena koja je došla da poseti muža - rekao je upravnik zatvora za televiziju Al Masirah, koju drže Huti.

Jemen je u građanskom ratu od 2014. godine kada su Huti sa severa upali u glavni grad Sanu i zauzeli ga.

Nakon toga je međunarodno priznata vlada napustila grad, otišla na jug, a potom izbegla u Saudijsku Arabiju.

Naredne godine, koalicija zemlja na čemu sa Saudijcima ušla je u rat u Jemenu u pokušaju da vrati staru vlast.

Huti tvrde da "tekuća saudijska agresija protiv Jemena" neće proći bez kazne i odgovora.

Snage međunarodno priznate vlade napreduju na nekoliko frontova u Jemenu, uključujući Jaf.