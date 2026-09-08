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Otvoren je prvi drumski most između Rusije i Severne Koreje čime će prevoz tereta i putnika između ovih država preko reke Tumen biti olakšan.

Koristiće se za „razmenu ljudi, turizam i trgovinu“, izvestili su mediji u Pjongjangu, prenosi BBC.

Ali, ukrajinska organizacija "Istina proganja" (Truth Hounds) tvrdi da je prvenstvena namena mosta „uspostavljanje tajnog vojnog logističkog koridora" kao vid podrške Rusiji u ratu protiv Ukrajine.

Otvaranju mosta prethodilo je jačanje odnosa Rusije i Severne Koreje posebno od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Most je „novi simbol prijateljstva“, izjavio je predsednik Vlade Rusije Mihail Mišustin, dok je njegov severnokorejski kolega Pak Te Song izjavio da je otvaranje „istorijski događaj“.

Preko novog puta, dnevno će moći da prelaze do 300 vozila i 2.323 ljudi, izvestila je ruska državna agencija TASS.

BBC je u maju 2026. objavio snimke mosta dugog kilometar sa nekoliko novih pristupnih saobraćajnica, graničnim punktom, pratećom infrastrukturom i parking mestima.

Prelaz, poznat kao most Hasan-Tumangang, izgrađen je za prevoz do 300 vozila i 2.850 ljudi dnevno, saopštilo je ranije rusko Ministarstva saobraćaja.

Prvi drumski most između Rusije i Severne Koreje Foto: Dmitry Ignatenko/Government of Primorsky Krai Reg

Ukupni troškovi se procenjuju na više od devet milijardi rubalja (oko 102 miliona evra), prema ruskim državnim medijima.

Novi put preko reke Tumen je na nekoliko stotina metara od jedinog drugog mosta između dve zemlje - železničke veze poznate kao „Most prijateljstva“.

Do sada se išlo preko dasaka na železničkom mostu

Rusija i Severna Koreja su povezani avio i železničkim saobraćajem, a jedina drumska veza do sada je bila improvizovano rešenje.

Prema posebnom dogovoru, bile su postavljene drvene daske preko železničkog mosta kako bi automobili saobraćali preko njega, pisala je agencija Rojters.

Most će se u početku koristiti za prevoz tereta, a kasnije će biti otvoren i za putnički saobraćaj, dodaje Rojters.

Prelaz će pružiti „snažan podsticaj za dalji razvoj trgovinske, privredne, naučne, tehnološke i kulturne saradnje“, rekao je Mišustin.

Prilikom njegovog otvaranja obratio se video-linkom, istakavši da su veze Moskve i Pjongjanga „na nezabeleženo visokom nivou“.

Najneposredniji uticaj nove veze može da se odrazi na povećan izvoz oružja u Rusiju.

Severna Koreja je brodovima već prebacila rakete, projektile i artiljerijske granate, procenjene vrednosti između šest i 12 milijardi evra, prema južnokorejskoj obaveštajnoj agenciji.

1/8 Vidi galeriju Putin i Kim Džong Un Foto: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL, Sergei Bobylev/Pool Sputnik Kremlin

Procenuje se da se oko 11.000 severnokorejskih vojnika aktivno borilo protiv Ukrajinaca na strani Rusije.

Most bi mogao da posluži za prevoz severnokorejskih vojnika, građevinskih radnika i visokih vojnih zvaničnika direktno u Rusiju, tvdnje su ukrajinske organizacije Truth Hounds, podsećajući na sporazum o strateškom partnerstvu ovih država iz 2024.

Severna Koreja bi se ovim putem snabdevala ruskom tehnologijom i drugim proizvodima, pre svega prehrambenim.

Izgradnja drumskog prelaza počela je 2025. pošto je sporazum postignut tokom Putinove posete Severnoj Koreji godinu dana ranije.

Bila je to njegova prva poseta ovoj azijskoj državi u poslednje 24 godine kada je i potpisan sporazum o partnerstvu.

Most je izgrađen posle 495 dana.

Od 2024. povećan je i broj ruskih turista u Severnu Koreju.

1/6 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un pustio u rad drugi brod razarač "Kang Kon" Ratne mornarica sposoban da nosi atomsko oružje Foto: KCNA / AFP / Profimedia

Uglavnom posećuju glavni grad Pjongjang i primorska odmarališta Vonsan-Kalma.

Posete turista iz drugih država su i dalje blokirane.

Očekuje se da će se ovim putem prevoziti i severnokorejski radnici u Rusiju.

Procene Južne Koreje su da njih 10.000 radi na ruskim gradilištima i u drugim oblastima.

Ujedinjene nacije (UN) zabranjuju korišćenje severnokorejske snage, ali mnogi ulaze u Rusiju sa navodnim studentskim vizama.

1/14 Vidi galeriju Kim Džong Un dočekao severnokorejske vojnike posle obavljene misije u Rusiji Foto: screenshot YT/AssociatedPress

„Brzina izgradnje odražava obim trgovinske aktivnosti među njima“, rekao je Viktor Ča iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) za BBC tim za proveru činjenica u maju 2026.