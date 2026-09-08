BUDANOV OBJAVIO FOTOGRAFIJU SA CRVENOG TRGA U MOSKVI: "Od Rusije do Afrike" - ovo su najstrože čuvane akcije ukrajinskih obaveštajaca (FOTO)
- Povodom Dana vojne obaveštajne službe poručio je da HUR deluje širom sveta, od Rusije do Afrike, na kopnu, moru i u vazduhu.
- Budanov i ukrajinski zvaničnici istakli su da služba već 34 godine štiti bezbednost zemlje i daje važan doprinos odbrani u ratu.
Bivši šef Ukrajinske vojnoobaveštajne službe (HUR) i sadašnji šef Kancelarije predsednika, Kirilo Budanov, povodom Dana Vojnoobaveštajne službe, objavio je fotografije sa nekih od najstrože čuvanih akcija te agencije, uključujući i scenu snimljenu na Crvenom trgu u Moskvi.
- Od Rusije do Afrike, od odela do kamuflažnih uniformi, ukrajinski obaveštajci brane interese domovine na sve moguće načine i na svim meridijanima - rekao je Budanov na društvenim mrežama.
Jedinstvene misije
Naglasio je da se na ovaj praznik sećaju jedinstvenih misija koje su njihovi operativci sprovodili širom sveta. Prema njegovim rečima, HUR obavlja najteže zadatke na kopnu, moru i u vazduhu, kao i u vrelim pustinjama ili pod ledom Antarktika.
Podsetio je i da služba već 34 godine bdi nad bezbednošću zemlje, dok su u uslovima rata punih razmera njene specijalne snage izrasle u jedan od najjačih stubova ukrajinske državnosti i slobode.
- Želim vam čelične živce, čvrstu ruku i pouzdanog druga koji vam čuva leđa. Misije koje sprovodi HUR su među najtežima uopšte, i obaveštajni oficir mora biti spreman da ih izvrši u svakom trenutku, zaključio je Budanov.
Čestitkama se pridružio i ministar odbrane Jevhen Hmara, ističući da obaveštajni oficiri svakodnevno prikupljaju ključne podatke koji direktno utiču na odluke na bojnom polju, nanose velike gubitke neprijatelju i slabe ratni potencijal Rusije.
On je napomenuo da iza svake uspešne akcije stoji nevidljivi rad - sati pripreme, izviđanja, analize, hladnog proračuna i izdržljivosti, što omogućava odbrambenim snagama da deluju proaktivno i promene tok ratnih operacija.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u svojoj poruci naglasio da su pripadnici HUR-a, u saradnji sa drugim vojnim jedinicama, dali ključni doprinos odbrani Kijeva, oslobađanju Zmijskog ostrva i sprovođenju stotina odbrambenih i pozadinih operacija koje su bile od presudnog značaja za zemlju.
(Kurir.rs)