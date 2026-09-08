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Bivši šef Ukrajinske vojnoobaveštajne službe (HUR) i sadašnji šef Kancelarije predsednika, Kirilo Budanov, povodom Dana Vojnoobaveštajne službe, objavio je fotografije sa nekih od najstrože čuvanih akcija te agencije, uključujući i scenu snimljenu na Crvenom trgu u Moskvi.

- Od Rusije do Afrike, od odela do kamuflažnih uniformi, ukrajinski obaveštajci brane interese domovine na sve moguće načine i na svim meridijanima - rekao je Budanov na društvenim mrežama.

Jedinstvene misije

Naglasio je da se na ovaj praznik sećaju jedinstvenih misija koje su njihovi operativci sprovodili širom sveta. Prema njegovim rečima, HUR obavlja najteže zadatke na kopnu, moru i u vazduhu, kao i u vrelim pustinjama ili pod ledom Antarktika.

Podsetio je i da služba već 34 godine bdi nad bezbednošću zemlje, dok su u uslovima rata punih razmera njene specijalne snage izrasle u jedan od najjačih stubova ukrajinske državnosti i slobode.

- Želim vam čelične živce, čvrstu ruku i pouzdanog druga koji vam čuva leđa. Misije koje sprovodi HUR su među najtežima uopšte, i obaveštajni oficir mora biti spreman da ih izvrši u svakom trenutku, zaključio je Budanov.

Fotografija koju je objavio Kirilo Budanov na Instagramu Foto: IG/kyrylo.budanov

Čestitkama se pridružio i ministar odbrane Jevhen Hmara, ističući da obaveštajni oficiri svakodnevno prikupljaju ključne podatke koji direktno utiču na odluke na bojnom polju, nanose velike gubitke neprijatelju i slabe ratni potencijal Rusije.

1/6 Vidi galeriju Jevhen Hmara, novi ukrajinski ministar odbrane Foto: Ukrainian Presidential Press Off, Roman PILIPEY / AFP / Profimedia, Jane Barlow/Pool PA

On je napomenuo da iza svake uspešne akcije stoji nevidljivi rad - sati pripreme, izviđanja, analize, hladnog proračuna i izdržljivosti, što omogućava odbrambenim snagama da deluju proaktivno i promene tok ratnih operacija.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u svojoj poruci naglasio da su pripadnici HUR-a, u saradnji sa drugim vojnim jedinicama, dali ključni doprinos odbrani Kijeva, oslobađanju Zmijskog ostrva i sprovođenju stotina odbrambenih i pozadinih operacija koje su bile od presudnog značaja za zemlju.