U jutarnjim časovima zemljotres zabeležen u Grčkoj
Planeta
ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU! Evo gde je lociran epicentar
- Zemljotres jačine 4,6 stepeni Rihtera pogodio je Grčku u utorak u 09.46 časova, a epicentar je bio 13 kilometara od Patre.
- Hipocentar je bio na oko pet kilometara dubine, a za sada nema izveštaja o šteti ili povređenima.
Slušaj vest
Zemljotres magnitude 4.6 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 8. septembra 2026. godine u 09.46 časova, na području Grčke.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.5121 i dužine 21.3522, na 13 km od Patre.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Kurir.rs/Direktno.rs)
Reaguj
Komentariši