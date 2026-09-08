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Zemljotres magnitude 4.6 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 8. septembra 2026. godine u 09.46 časova, na području Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.5121 i dužine 21.3522, na 13 km od Patre.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Kurir.rs/Direktno.rs)

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