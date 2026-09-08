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U Kijevu i više ukrajinskih oblasti i dalje traju napori na otklanjanju posledica ruskog vazdušnog napada, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim navodima, u napadu su poginule dve osobe, dok je najmanje deset ljudi povređeno.

"Bio je to složen napad koji su Rusi pokušali da planiraju tako da izazovu što više štete po ljudske živote - balističkim, krstarećim i protivbrodskim raketama, kao i 'šahidima' sa mlaznim pogonom", rekao je Zelenski.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci za koje se tvrdi da prikazuju posledice ruskog napada, uključujući i trenutak kada projektil pogađa metu, nakon čega dolazi do snažne eksplozije.

Autentičnost snimaka, kao i vreme i mesto njihovog nastanka, za sada nisu nezavisno potvrđeni.

U Kijevu je, prema rečima Zelenskog, pričinjena značajna šteta na stambenim zgradama i drugoj civilnoj infrastrukturi. Pripadnici Državne službe za vanredne situacije spasili su 13 osoba.

"Prema dosadašnjim informacijama, poznato je da je deset osoba povređeno. Svi kojima je potrebna medicinska pomoć je i dobijaju. Pripadnici Državne službe za vanredne situacije uspeli su da spasu trinaest osoba. Nažalost, dve osobe su poginule. Moje saučešće njihovim porodicama i bližnjima", izjavio je ukrajinski predsednik.

1/23 Vidi galeriju Posledice ruskog napada balističkim reaketama na Kijev, isteklo primirje nakon odlaska Trampovih izaslanika iz ukrajinske prestonice Foto: Efrem Lukatsky/AP, screenshot X

Napad i u drugim delovima zemlje

Posledice napada zabeležene su i u drugim delovima zemlje. U Kijevskoj oblasti pogođena je kritična infrastruktura, dok je u Odeskoj oblasti pogođena pijaca. U Harkovu su povređene dve osobe, a oštećena je i stambena zgrada.

Zelenski je naveo i da je u Sumskoj oblasti jutros napadnuta lokomotiva voza na liniji Kijev-Sumi. Kako je rekao, u tom napadu niko nije povređen, dok je evakuacija u toku. Na meti su se, prema njegovim navodima, našli i Zaporožje i Dnjepropetrovska oblast.

Ukrajinske snage su tokom noći oborile ukupno 175 vazdušnih ciljeva, rekao je Zelenski, ali nisu uspele da presretnu sve projektile i bespilotne letelice.

"Uprkos veoma dobrim rezultatima protiv krstarećih raketa, balističke rakete i dalje ostaju posebno teške za presretanje", rekao je on.

Zelenski je istakao da Kijev svakodnevno razgovara sa međunarodnim partnerima o nabavci dodatnih sistema za protivvazdušnu i protivbalističku odbranu.

1/4 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev nakon odlaska Trampovih izaslanika iz ukrajinske prestonice Foto: screenshot X/ZelenskyyUa

"Svakog dana predočavamo našim partnerima potrebu za presretačima. O tome smo već razgovarali sa Amerikancima i Evropljanima, a biće još sastanaka, uključujući i danas, sa predstavnicima zemalja i kompanija koje mogu pomoći u isporukama i našim protivbalističkim sistemom - FREYJA", naveo je ukrajinski predsednik.

On je zahvalio zemljama koje podržavaju jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane.

"Zahvaljujem svim partnerima kojima je podrška ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani prioritet. To direktno znači spasavanje života", poručio je Zelenski.