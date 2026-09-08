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Ujedinjeno Kraljevstvo planira veliku vežbu pozivanja penzionisanih vojnika iz strateške rezerve sledeće godine.

Vežbu je u ponedeljak najavila Luiz Sander-Džouns, ministarka oružanih snaga, kao deo šireg testa otpornosti zemlje.

Reč je o grupi od oko 95.000 penzionisanih pripadnika oružanih snaga iz strateške rezerve.

Sander-Džouns je rekla da će biti pozvani u akciju "u razmerama kakve nismo videli dugo vremena". Još nije jasno koliko će njih učestvovati, jer se plan još uvek finalizuje, prema pisanju britanskog "Telegrafa". Cilj je da se testira da li veterani mogu brzo biti pozvani, raspoređeni i opremljeni u krizi.

"Strateška rezerva je obaveza za one koji su u njoj i biće vežbana kao deo našeg programa vežbi sledeće godine, gde ćemo proći kroz korake pozivanja, korišćenja, opremanja i sve ostale procedure za pravilno korišćenje strateške rezerve", rekla je ministarka.

1/9 Vidi galeriju Britanska vojska Foto: Shutterstock, Kirsty O'Connor / PA Images / Profimedia

Bivši oficir britanske vojske dodao je da mreža bivših vojnika igra ključnu ulogu u odbrani zemlje, ali da je nedovoljno iskorišćena.

"Kada sam napustila vojsku i saznala da sam u strateškoj rezervi, jednostavno sam je sklonila i nikada više nisam razmišljala o tome. Definitivno više nismo u tom prostoru", rekla je ona Nacionalnom komitetu za otpornost Doma lordova.

Vežba dolazi nakon što je otkriveno da je vlada izgubila trag velikog dela svoje mreže penzionisanih vojnika i oficira iz Kopnene vojske, RAF-a i Mornarice.

Prema važećem zakonu, bivši redovni i rezervni oficiri zadržavaju doživotnu obavezu da se odazovu pozivu, dok Ministarstvo odbrane mora da održava kontakt sa bivšim pripadnicima prvih šest godina nakon što napuste stalnu službu.