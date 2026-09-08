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Ultradesničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD), ohrabrena uspehom u pokrajini Saksonija-Anhalt, sudeći prema anketama nalazi se u dobroj poziciji i pred još dva regionalna glasanja kasnije ovog meseca, što bi dodatno moglo da zakomplikuje opstanak na vlasti demohrišćanskog kancelara Fridriha Merca.

Njuzvik podseća da je AfD osvojio 44 odsto glasova u pokrajini na istoku Nemačke, znatno više od 17 odsto koliko je pripalo Mercovoj Hrišćanskodemokratskoj uniji (CDU).

Navodi se da AfD sada ima velike šanse za novi uspeh na pokrajinskim izborima u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i Berlinu, gde birači izlaze na glasanje 20. septembra.

Ankete su pokazale da AfD ima najveću podršku u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, a procenjene šanse za pobedu ove stranke su više od 80 odsto, dok je trka mnogo neizvesnija u Berlinu.

- AfD je ostvarila najbolji rezultat od bilo koje stranke na bilo kojim nemačkim pokrajinskim izborima u poslednjih deset godina, To je pravi momentum (zamah) - kazao je za Njuzvik Luj Peron, politički analitičar i konsultant iz Švajcarske.

U nemačkoj pokrajinskoj politici, najveća stranka obično dobija priliku da formira vladajuću koaliciju, koju bi potom u normalnim okolnostima predvodio njen pokrajinski premijer.

Pada "vatreni zid"?

Ali, druge velike stranke odbijaju da sarađuju sa AfD kako bi ih sprečile da dođu na vlast, što je u Nemačkoj poznato kao "fajervol" (vatreni zid).

Međutim, u Saksoniji-Anhalt ultralevičarska populistička stranka leva Savez Sara Vagenkneht (BSW), koja je osvojila pet odsto glasova u nedelju, izrazila je interesovanje za sklapanje vladajuće koalicije.

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Dok traju politička trgovanja Saksoniji-Anhalt, AfD je usmerila pogled na još dve pokrajine u kojima se izbori održavaju 20. septembra.

U Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, primorskoj državi na severoistoku Nemačke, AfD je, prema nedavnim anketama, ispred svih rivala.

Tamošnji pokrajinski parlament ima 71 mesto, a za većinu je potrebno 36 poslanika.

- Situacija u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji je sasvim drugačija od Saksonije-Anhalt. Nemačka je duboko podeljena zemlja. Obe strane misle da moraju da spasu zemlju od druge strane, tako da će druge partije iskoristiti — i to se već dešava — rezultat u Saksoniji-Anhalt da mobilišu svoje pristalice kako bi zaustavile AfD - kazao je Peron.

Više od trećine birača za AfD u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji

AfD je za premijera Meklenburg-Zapadne Pomeranije kandidovao Lajfa-Erika Holma, dok je na čelu izborne liste Enriko Šult, koji sa Holmom kopredsedava strankom na pokrajinkom nivou.

1/5 Vidi galeriju Lajf-Erika Holm, kandidat Alternative za Nemačku (AfD) za premijera pokrajine Meklenburg-Zapadna Pomeranija Foto: MARKUS SCHOLZ / AFP / Profimedia, CLEMENS BILAN/EPA

Navodi se da je Manuela Švezig premijerska kandidatkinja Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD), Danijel Peters CDU, Simone Oldenburg stranke Levica, a Klaudija Miler nastupa u ime Zelenih.

Agencija za izborna istraživanja "PolitPro" objavila je u nedelju da 35% ispitanika u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji podržava AfD, slede SPD sa 30%, Levica sa 11%, CDU sa 9%, Zeleni sa 5% i BSW sa 4%.

Anketa "PolitPro" ukazuje da bi tamošnji trenutno vladajući savez SPD i Levice osvojio samo 45,1% glasova – što nije dovoljno za novu većinu u pokrajinskom parlamentu.

Druga agencija za istraživanje javnog mnjenja "Insa" je objavila da prosek njenih poslednjih pet anketa ukazuje da AfD ima nešto manje od 30%, dok je SPD na 23,2%, a CDU na 15,8%.

Nemačka pokrajina Meklenburg-Zapadna Pomeranija Foto: Shutterstock

Stranke BSW i Levica imaju po 10% i 9% podrške, s tim što poslednja anketa datira od 18. juna.

Najnovije prognoze "Polimarketa" su da AfD ima 82 odsto šanse da bude najbolje plasirana stranka, a SPD svega 19%, dok druga firma za prognoziranje rezultata "Kalši" AfD daje 79,4% šansi da bude pobednica izbora, a socijaldemokratama 23%.

Levica u vođstvu u Berlinu

Birači u Berlinu takođe izlaze na birališta 20. septembra.

Kao grad i jedna od 16 nemačkih saveznih pokrajina, izabrana skupština upravlja prestonicom i predstavlja glavni grad na saveznom nivou u 69-članom Bundesratu, Gornjem domu parlamenta.

1/6 Vidi galeriju Protest protiv Alternative za Nemačku (AfD) u Berlinu Foto: Stefan Boness/Ipon / Sipa Press / Profimedia

Na berlinskim pokrajinskim izborima je u igri najmanje 130 poslaničkih mesta, za skupštinsku većinu bi trebalo da bude dovoljno 66 mandata, ali izborna pravila su takva da broj poslanika može da poraste, pa je tako saziv parlamenta iz 2023. godine stigao do 159 mesta.

Ankete tokom leta pokazale su veoma podeljeno biračko telo u kojem CDU ima tesno vođstvo, četiri stranke su odmah iza Mercovih demohrišćana i nema očigledne opcije za dvostranačku koaliciju.

Zaključno sa podacima od 6. septembra, objedinjene ankete PolitPro pokazale su da u Berlinu 19,8% podrške ima stranka Levica, a slede CDU sa 19,6%, AfD sa 17,9%, Zeleni sa 16,1%, SPD sa 12,9% i BSW sa 3,6%.

1/10 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Prema prognozama "Polimarketa" od juče, Levica 45% šanse za pobedu, CDU 32%, a AfD 17%.

Štefen Krah predvodi izbornu listu SPD, Betina Jaraš i Verner Graf Zelenih, Elif Eralp Levice, a Kristin Brinker je na čelu poslaničkih kandidata AfD.

1/13 Vidi galeriju Nemački vicekancelar Lars Klingbajl (SPD) i kancelar Fridrih Merc (CDU) Foto: STRINGER/EPA

Peron, autor knjige "Pobedite aktuelne: Dokazane strategije i taktike za pobedu na izborima", rekao je da bi u Berlinu izborni uspeh koji je ultradesnicfa ostvarila u Saksoniji-Anhalt "mogao da pomogne levičarskim strankama dok se mobilišu protiv AfD".

- Što se tiče kancelara Merca, mislim da se neće mnogo toga desiti na javnom planu sve dok se izbori u Berlinu i Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji ne završe, ali iza kulisa, siguran sam da se obavljaju hitni razgovori - zaključio je Peron.