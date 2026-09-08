MAĐARSKA PROTERUJE 10 RUSKIH DIPLOMATA! Odmah stigla reakcija iz Moskve: "Odgovor rusofobičnoj lobističkoj grupi u Budimpešti biće OŠTAR i BOLAN"
- Mađarska proteruje 10 ruskih diplomata zbog sumnje na špijunažu, uz tvrdnju da su prekršili pravila Ženevske konvencije. Vlada poručuje da time štiti bezbednost i suverenitet zemlje.
- Moskva je najavila odgovor, a Marija Zaharova poručila je da će on biti 'oštar i bolan'. Mađarska istovremeno kaže da želi da zadrži diplomatske veze sa Rusijom.
Mađarska će proterati 10 ruskih diplomata koje je vlada optužila za špijunažu, saopštila je danas ministarka spoljnih poslova Mađarske Anita Orban, navodeći da su te diplomate prekršile pravila Ženevske konvencije koja regulišu doplomatske aktivnosti.
"Odluka štiti bezbednost i suverenitet Mađarske", istakla je Orban na svom nalogu na mreži Fejsbuk, prenosi mađarski Indeks.
Orban je dodala da Mađarska želi da održi diplomatske veze sa Rusijom na osnovu "potrebnog dijaloga, međusobnog poštovanja i poštovanja pravila".
Istovremeno, mađarski premijer Petar Mađar je takođe pročitao izjavu ministarke na plenarnoj sednici skupštine te zemlje, dodajući da će vlada njegove stranke Tise braniti suverenitet Mađarske.
Mađarska je poslednj put proterala nekog ruskog diplomatu 2018. godine, kada je Budimpešta izrazila solidarnost sa Velikom Britanijom nakon što je ruska tajna služba navodno pokušala da izvrši atentat na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegovu ćerku Juliju, koji su živeli u Solsberiju u Engleskoj.
Reakcija Rusije
U kratkoj izjavi ruskoj novinskoj agenciji TASS , rusko Ministarstvo spoljnih poslova je samo reklo da će odgovoriti. Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je pojasnila:
"Odgovor rusofobičnoj lobističkoj grupi u Budimpešti biće oštar i bolan".