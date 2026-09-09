Slušaj vest

Pet osoba je poginulo, a pet je povređeno kada se teretni avion kompanije Amazon srušio pri sletanju na aerodrom u Majamiju.Istražitelji su potvrdili da su sve žrtve bile u dva vozila na zemlji.

Boing 767-300, kojim je upravljala kompanija 21 Er, sleteo je sa piste u nedelju. Pritom je udario u kombi za čišćenje sa sedam ljudi, probio zaštitnu ogradu i naleteo na Tojotino terensko vozilo sa tri osobe u njemu.

Predsednica Nacionalnog odbora za bezbednost u saobraćaju (NTSB) Dženifer Homendi opisala je mesto nesreće kao mesto potpunog uništenja i rekla da je prerano za utvrđivanje uzroka. Istražitelji su pronašli crne kutije i proveriće sisteme leta, iskustvo posade i vremenske uslove kao moguće faktore.

Rekonstrukcija nesreće

Na konferenciji za novinare održanoj juče, Homendi je pojasnila da su u avionu bila dva člana posade. Avion je stigao iz San Huana, Portoriko, i bio je to njegov treći let tog dana. Nakon što je sleteo sa piste, avion je udario u navigacionu opremu, a zatim i u beli Ford kombi koji je pripadao spoljnoj kompaniji za čišćenje. Zatim je probio ogradu i sudario se sa Tojotom Korolom, i zaustavio se oko 400 metara od kraja piste.

U novim podacima, NTSB nije precizirao koliko je ljudi poginulo u kom vozilu, a stanje dvočlane posade aviona nije poznato. Šire područje nesreće prekriveno je olupinama aviona, uništenim vozilima i delovima ograde aerodroma.

"To je teška scena i sigurna sam da je bila veoma traumatična za službe hitne pomoći koje su prve stigle na lice mesta", rekla je Homendi.

Naglasila je da je prioritet pronalaženje tela žrtava. "Istraga, pristup avionu i prikupljanje dokaza mogu da sačekaju", dodala je.

Analiza crne kutije

Snimač podataka o letu i snimač glasa u pilotskoj kabini su pronađeni i poslati u sedište NTSB-a na analizu. Homendi je objasnila da istražitelji još ne mogu dati detalje o uzroku jer se dokazi na terenu još uvek prikupljaju.

NTSB će takođe istražiti da li je pista trebalo da ima EMAS, sistem specijalnih materijala za usporavanje aviona koji skreću sa piste. Homendi je potvrdila da će ovo biti ključni deo istrage.

Prema ranijoj analizi BBC, neposredno pre nesreće, područje aerodroma pogodila je grmljavina sa udarima vetra do 48 kilometara na sat.

Javni apel i buduće mere

NTSB je pozvao građane da dostave sve fotografije ili video zapise nesreće koji bi mogli pomoći istrazi.