PRONAĐENE CRNE KUTIJE SRUŠENOG BOINGA U MAJAMIJU! Istražuje se da li je pista imala specijalni SPASONOSNI SISTEM, a OVO je prethodilo tragediji
- U nesreći je poginulo pet ljudi, a pet je povređeno; žrtve su bile u vozilima na zemlji.
- Istražuje se i da li je pista imala EMAS, sistem za usporavanje aviona koji izlete sa piste.
Pet osoba je poginulo, a pet je povređeno kada se teretni avion kompanije Amazon srušio pri sletanju na aerodrom u Majamiju.Istražitelji su potvrdili da su sve žrtve bile u dva vozila na zemlji.
Boing 767-300, kojim je upravljala kompanija 21 Er, sleteo je sa piste u nedelju. Pritom je udario u kombi za čišćenje sa sedam ljudi, probio zaštitnu ogradu i naleteo na Tojotino terensko vozilo sa tri osobe u njemu.
Predsednica Nacionalnog odbora za bezbednost u saobraćaju (NTSB) Dženifer Homendi opisala je mesto nesreće kao mesto potpunog uništenja i rekla da je prerano za utvrđivanje uzroka. Istražitelji su pronašli crne kutije i proveriće sisteme leta, iskustvo posade i vremenske uslove kao moguće faktore.
Rekonstrukcija nesreće
Na konferenciji za novinare održanoj juče, Homendi je pojasnila da su u avionu bila dva člana posade. Avion je stigao iz San Huana, Portoriko, i bio je to njegov treći let tog dana. Nakon što je sleteo sa piste, avion je udario u navigacionu opremu, a zatim i u beli Ford kombi koji je pripadao spoljnoj kompaniji za čišćenje. Zatim je probio ogradu i sudario se sa Tojotom Korolom, i zaustavio se oko 400 metara od kraja piste.
U novim podacima, NTSB nije precizirao koliko je ljudi poginulo u kom vozilu, a stanje dvočlane posade aviona nije poznato. Šire područje nesreće prekriveno je olupinama aviona, uništenim vozilima i delovima ograde aerodroma.
"To je teška scena i sigurna sam da je bila veoma traumatična za službe hitne pomoći koje su prve stigle na lice mesta", rekla je Homendi.
Naglasila je da je prioritet pronalaženje tela žrtava. "Istraga, pristup avionu i prikupljanje dokaza mogu da sačekaju", dodala je.
Analiza crne kutije
Snimač podataka o letu i snimač glasa u pilotskoj kabini su pronađeni i poslati u sedište NTSB-a na analizu. Homendi je objasnila da istražitelji još ne mogu dati detalje o uzroku jer se dokazi na terenu još uvek prikupljaju.
NTSB će takođe istražiti da li je pista trebalo da ima EMAS, sistem specijalnih materijala za usporavanje aviona koji skreću sa piste. Homendi je potvrdila da će ovo biti ključni deo istrage.
Prema ranijoj analizi BBC, neposredno pre nesreće, područje aerodroma pogodila je grmljavina sa udarima vetra do 48 kilometara na sat.
Javni apel i buduće mere
NTSB je pozvao građane da dostave sve fotografije ili video zapise nesreće koji bi mogli pomoći istrazi.
Homendi je najavila da će agencija izdati preporuke za bezbednost nakon istrage. "Naš cilj je da sprečimo još jednu tragediju. Naše preporuke moraju biti sprovedene, inače ćemo se ponovo naći u istoj situaciji", rekla je ona.
(Kurir.rs/BBC)