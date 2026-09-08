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Ruski borbeni dron pogodio je zgradu televizijskog kanala "Mi smo Ukrajina" u Kijevu dok su novinari bili u emisiji, delimično uništivši objekat i povredivši najmanje pet ljudi, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u utorak.

"Rusija je udarila na medije, na novinare", rekao je u objavi na Telegramu. "Bojni dron je napao zgradu TV kanala "Mi smo Ukrajina" tokom teletona "Ujedinjene vesti"."

Napad se dogodio usred dana dok su novinari prenosili uživo, prema rečima predsednika.

"Zgrada je delimično uništena", rekao je on, dodajući da službe za hitne slučajeve rade na licu mesta i da su pripadnici Državne službe za vanredne situacije (DSNS) već ugasili požar.

"Za sada je poznato pet žrtava. Nažalost, broj bi mogao i da poraste", rekao je Zelenski.

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1/6 Vidi galeriju Ruski dron pogodio zgradu ukrajinskog TV kanala "Mi smo Ukrajina" u Kijevu Foto: screenshot X/ZelenskyyUa

Oštra reakcija Zelenskog i poziv međunarodnoj zajednici

Zelenski je osudio napad kao namerni udar na medije i pozvao na međunarodni odgovor.

"'Šahedi' protiv medija su nova stranica ruske degradacije i svakako mora postojati reakcija Evrope i sveta na ovo", rekao je Zelenski, koristeći ukrajinski termin za ruske iranske jurišne dronove.

"Nijedan udarac Ukrajini i Ukrajincima - po život - ne sme proći nekažnjeno", dodao je.

Zelenski je rekao da Rusija mora biti zaustavljena, "a to je moguće samo zajedničkim naporima".

TV već bila meta napada 20. avgusta

Treba napomenuti da je kancelarija TV kanala "Mi smo Ukrajina" prethodno oštećena tokom masovnog ruskog napada na Kijev u ranim jutarnjim satima 20. avgusta.

U ovoj prethodnoj prilici, Rusija je izvela masovni kombinovani napad na Kijev i okolni region, koristeći balističke i krstareće rakete, rakete Kalibar i dronove za napad. Vazdušna uzbuna u glavnom gradu trajala je skoro devet sati, a Kijevski region je podneo najveći teret napada.

Najmanje 17 ljudi je poginulo u Kijevu i regionu, dok je preko 40 povređeno. Oštećene su stambene zgrade, industrijski i skladišni objekti, kao i dečja bolnica.

U to vreme, prozori na prostorijama TV kanala su razbijeni, a redakcija je pretrpela značajnu štetu. Udarni talas je takođe srušio deo plafona u hodnicima kancelarije.

Igor Petrenko, šef medijske grupe "Mi smo Ukrajina", rekao je da su svi zaposleni preživeli napad.

Detalji masovnih razaranja po kijevskim okruzima

Napad na TV kanal dogodio se usred noćnog ruskog napada na Kijev, a prijavljeno je da su otpadne ruševine padale na više lokacija širom prestonice.

U okrugu Golosiivski, požari su izbili u skladištima i na imanju privatne škole. Ruševine su pale i na stambenu zgradu, zarobivši ljude u stanovima, i na nedovršenu 26-spratnicu.

1/23 Vidi galeriju Posledice ruskog napada balističkim reaketama na Kijev, isteklo primirje nakon odlaska Trampovih izaslanika iz ukrajinske prestonice Foto: Efrem Lukatsky/AP, screenshot X

U Darnickom okrugu, skladišta su oštećena i zahvaćena su požarom, dok se garaža u blizini privatne kuće takođe zapalila, a oštećen je i automobil.

U Podiljskom okrugu, otpad je pao na nekoliko nestambenih objekata, što je izazvalo požare u skladištima. U Solomjanskom okrugu, otpad je pao na nestambenu zgradu i stambene zgrade sa tri i pet spratova.

Prvobitno je objavljeno da su dve osobe poginule, a 10 povređeno. Broj žrtava je kasnije porastao na tri.

1/4 Vidi galeriju Posledice ruskog napada na Kijev nakon odlaska Trampovih izaslanika iz ukrajinske prestonice Foto: screenshot X/ZelenskyyUa

Hronologija napada tokom dana

Situacija se nastavila razvijati tokom celog jutra. U 8 časova ujutru vlasti su prijavile požar u skladištu u Ševčenkivskom okrugu i štetu na zgradi u Podiljskom okrugu, gde nije prijavljen požar.

U 11:30 časova, lokalne vlasti su saopštile da su lekari pozvani u Ševčenkivski i Solomjanski okrug. U Solomjanskom, otpad drona izazvao je manji požar i oštećenje četvorospratne poslovne zgrade. Preliminarni izveštaji ukazuju na žrtve.

Ubrzo nakon toga prijavljeni su dalji udari. U 12:46 časova, vlasti su prijavile drugi udar na skladišne zgrade u Ševčenkivskom, gde je besneo požar. U 13:18 časova, vlasti su prijavile udar na skladišnu zgradu u Holosievskom, gde se krov zapalio.