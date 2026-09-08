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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski očekuje da će se sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u drugoj polovini septembra, gde planira da izvrši pritisak na Vašington da podrži novi ukrajinski raketni program i isporuku američkih balističkih raketa.

"Očekujem da ću se sastati sa Trampom u drugoj polovini septembra. Da pokrenem ovo pitanje. I ako Bog da, biće rezultata“, rekao je Zelenski novinarima danas, uključujući i "Kiev post".

Zelenski je rekao da Ukrajina razvija svoj raketni program FREYJA i da se nada da će SAD podržati tu inicijativu.

On je rekao da Kijev očekuje da postigne željene rezultate sa evropskim partnerima, ali da su mu potrebni američki paketi balističkih raketa za unapređenje programa.

Gde bi mogli da se sastanu?

Sastanak bi se mogao održati na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, gde je Zelenski predložio održavanje nove runde razgovora sa Sjedinjenim Državama krajem septembra.

Očekivani sastanak dolazi usred intenziviranja američke diplomatije usmerene na oživljavanje mirovnih pregovora. Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner otputovali su iz Moskve u Kijev tokom vikenda, sastavši se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi u subotu, pre nego što su u nedelju razgovarali sa Zelenskim u Kijevu.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Vitkof je opisao razgovore sa Putinom kao konstruktivne i rekao da je Vašington čuo "nove ideje" iz Moskve, dok je Kušner pomenuo širi "mirovni paket".

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Zelenski je nazvao svoje razgovore sa američkim izaslanicima "veoma suštinskim" i rekao da je Kijev spreman da krene ka trilateralnim pregovorima u kojima učestvuju Ukrajina, SAD i Rusija.

Savetnici za nacionalnu bezbednost iz Velike Britanije, Francuske i Nemačke takođe su se pridružili delu kijevskih diskusija.

Zelenski je takođe rekao da Kijev i Vašington rade na trostranom formatu pregovora.

"Složili smo se sa američkom stranom: hajde da sve ovo prvo pripremimo međusobno, a zatim da to javno saopštimo", rekao je.

SAD takođe navodno ispituju mogućnost zimske deeskalacije rata između Rusije i Ukrajine, uz obnavljanje pregovora o širem mirovnom sporazumu.

Ideje koje se razmatraju navodno uključuju mere koje se tiču energetske infrastrukture, snabdevanja žitaricama i izvoza nafte i gasa.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Izaslanici kažu da je Rusija spremna za razgovore

Američka delegacija koja je u nedelju posetila Kijev navodno je prenela Zelenskom da je Moskva spremna da se uključi u pregovore, čak i dok Rusija povećava svoju agresiju protiv Ukrajine, što baca veliku sumnju na tu mogućnost.

Bez obzira na to, čini se da su sastanci napredovali, što su pokazale sve tri strane u ponedeljak.

Vitkof je potvrdio da je postignut "značajan napredak" , "uključujući i pomak u zakazivanju dodatnih trilateralnih razgovora".