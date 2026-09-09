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Italijanske vlasti su otvorile za javnost jedan od najvećih kompleksa fresaka i mozaika iz vremena antičkog Rima, izuzetno očuvane prikaze pomorskog grada iz prvog veka nove ere, pronađene u podzemnoj galeriji nekadašnjih Trajanovih termi u Rimu. Gradonačelnik Rima Roberto Gualtijeri predstavio je nedavno restaurirane freske "Oslikani grad" i "Veliki mozaik", otkrivene tokom arheoloških iskopavanja 1990-ih godina na brdu Opio, u blizini Koloseuma.

Dela su prvi put prikazana javnosti, a mogu da se razgledaju u grupama do 15 posetilaca.

Stručnjaci će pratiti kako osetljive freske i mozaici reaguju na povećanu vlažnost i druge klimatske uticaje pre nego što bude omogućen širi pristup.

1/6 Vidi galeriju U Rimu javnosti predstavljene freske iz antičkog perioda Foto: FEDERICO PERRUOLO/ANSA

Gualtijeri je rekao da je freska, na kojoj je iz ptičje perspektive prikazan utvrđeni lučki grad, najveća te vrste nađena u antičkom Rimu.

"Ona je zaista jedinstvena u svetu, kako po umetničkoj lepoti, tako i po istorijskom i dokumentarnom značaju", rekao je Gualtijeri na predstavljanju.

Rimski nadzornik za kulturu Klaudio Parizi Presiče istakao je da je to izuzetno dobro očuvan prikaz velikog pomorskog grada, sa zgradama, pozorištem, hramom, javnim trgovima i kulama.

"Ne znamo koji je to grad, ali morao je biti posebno poznat u to vreme", rekao je Presiče.

"Veliki mozaik" je visok 15 metara sa složenim prikazima stubova, arhitektonskih elemenata i figura raspoređenih na četiri nivoa.

Gornji delovi podsećaju gotovo na pozorišnu scenu, dok su tokom nedavne restauracije na donjim nivoima otkriveni detalji još jednog prikaza lučkog grada.

Trajanove terme prostirale su se na oko šest hektara i u svoje vreme predstavljale najveći kompleks javnih kupatila na svetu.

Kompleks koji je danas dostupan posetiocima obuhvata i veliku polukružnu „biblioteku“ na gornjem nivou.

Arheolozi smatraju da je bila deo termalnog kompleksa i da je korisnicima omogućavala ne samo bavljenje sportom i kupanje već i uživanje u kulturi.