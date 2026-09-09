SRUŠIO SE HELIKOPTER SA PETORO PUTNIKA! Tragedija na ostrvu Borneo, letelica se pretvorila u pravu vatrenu buktinju (FOTO)
- Helikopter sa petoro putnika srušio se kod aerodromske piste u Long Lelangu na malezijskom delu Bornea i odmah planuo.
- Letelica BO-105 bila je na zadatku Leteće medicinske službe, a uzrok pada i stanje putnika još nisu poznati.
Na malezijskom delu ostrva Borneo dogodila se teška vazduhoplovna nesreća kada se helikopter sa petoro putnika srušio u blizini aerodromske piste u mestu Long Lelang, u saveznoj državi Saravak. Prema rečima zvaničnika, letelica se pri padu oko 15 časova pretvorila u pravu vatrenu buktinju.
Fotografije sa mesta nesreće prikazuju zastrašujuće prizore izgorele olupine. Lokalni mediji prenose da je za upravljačem bio kapetan Zainol, dok identitet ostalih osoba u helikopteru još uvek nije zvanično saopšten.
Potvrđeno je da je reč o letelici tipa BO-105 koja je bila na zadatku u okviru "Leteće medicinske službe".
Ovaj humanitarni program pokrenut je još 1973. godine kako bi se obezbedila zdravstvena nega stanovništvu u najnepristupačnijim delovima Saravaka. Aerodrom u Long Lelangu ima ključnu ulogu u povezivanju nekih od najizolovanijih zajednica u Maleziji.
O uzrocima pada i sudbini putnika još uvek se nagađa. Malezijski ministar zdravlja, Dzulkefli Ahmad, izjavio je da status posade i putnika, kao i okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, trenutno nisu poznati, naglasivši da su operacije potrage i spasavanja u punom jeku.
(Kurir.rs/Sun)