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Na malezijskom delu ostrva Borneo dogodila se teška vazduhoplovna nesreća kada se helikopter sa petoro putnika srušio u blizini aerodromske piste u mestu Long Lelang, u saveznoj državi Saravak. Prema rečima zvaničnika, letelica se pri padu oko 15 časova pretvorila u pravu vatrenu buktinju.

Fotografije sa mesta nesreće prikazuju zastrašujuće prizore izgorele olupine. Lokalni mediji prenose da je za upravljačem bio kapetan Zainol, dok identitet ostalih osoba u helikopteru još uvek nije zvanično saopšten.

Foto: Facebook/Sarawak Edisi Khas

Potvrđeno je da je reč o letelici tipa BO-105 koja je bila na zadatku u okviru "Leteće medicinske službe".

Ovaj humanitarni program pokrenut je još 1973. godine kako bi se obezbedila zdravstvena nega stanovništvu u najnepristupačnijim delovima Saravaka. Aerodrom u Long Lelangu ima ključnu ulogu u povezivanju nekih od najizolovanijih zajednica u Maleziji.

O uzrocima pada i sudbini putnika još uvek se nagađa. Malezijski ministar zdravlja, Dzulkefli Ahmad, izjavio je da status posade i putnika, kao i okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, trenutno nisu poznati, naglasivši da su operacije potrage i spasavanja u punom jeku.