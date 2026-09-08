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Britancima je upućen poziv da obezbede dovoljno hrane i vode kako bi mogli da izdrže nekoliko dana bez struje ili vode, dok su Ujedinjene nacije upozorile da se klimatski fenomen El Ninjo "uvećava pred našim očima" i dodatno pogoršava ekstremne vremenske prilike širom sveta.

Meteorolozi navode da se pripremaju za najveći El Ninjo u poslednjih 1.000 godina, koji bi u pojedinim delovima sveta mogao da donese šumske požare i poplave, dok Velikoj Britaniji preti vlažna i olujna zima.

Dok britanska vlada priprema kampanju kojom će građane pozvati da se pripreme za vanredne situacije na nacionalnom nivou, Angela Igl izjavila je za Gardijan da mogućnost burne zime pokazuje koliko je važno imati zalihe kod kuće.

Ministarka za životnu sredinu rekla je: "Pred nama je verovatno najveći El Ninjo koji je ikada zabeležen, a to će dovesti do sušnijih leta, vlažnijih zima i snažnijih oluja u ovoj zemlji."

"U Aziji će naneti mnogo veću štetu zbog poplava i zato mislim da ovo moramo ozbiljno da shvatimo."

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"Ako imate određenu zalihu hrane koja može da vam omogući da izdržite neko vreme pre nego što hitne službe stignu do vas, bićete u mnogo boljoj situaciji nego ako je nemate. Dakle, deo svega ovoga jeste upravo takva priprema kako bismo jednostavno bili malo otporniji."

El Ninjo bi mogao da bude najveći u poslednjih 1.000 godina

El Ninjo je prirodni klimatski ciklus tokom kojeg promene vetrova iznad Pacifika dovode do rasta temperature okeana i prenosa ogromnih količina toplote u atmosferu.

Najnoviji podaci, objavljeni u ponedeljak, pokazuju da je temperatura okeana u središtu El Ninja za 2,6 stepeni Celzijusa viša od tridesetogodišnjeg proseka. To je već blizu najvećeg odstupanja ikada zabeleženog u eri satelitskih merenja, od 3,1 stepen u 2015. godini, iako je do očekivanog vrhunca ostalo još nekoliko meseci.

Prema proseku 14 različitih modela, očekuje se da će odstupanje u novembru dostići oko četiri stepena Celzijusa. Klimatski analitičar Zik Hausfater rekao je da podaci dobijeni analizom korala, godova drveća i istorijskih dokumenata ukazuju da nijedan El Ninjo u poslednjih hiljadu godina nije dostigao ovaj nivo. Svako temperaturno odstupanje veće od 0,5 stepeni klasifikuje se kao El Ninjo.

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El Ninjo će verovatno biti najveći u najmanje poslednjih 1.000 godina i uneće dodatnu toplotu u atmosferu, čija temperatura već ubrzano raste usled globalnog zagrevanja. Kombinacija ova dva faktora znači da bi 2027. mogla da "razbije" dosadašnji rekord i postane najtoplija godina od početka merenja.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš izjavio je: "El Ninjo se uvećava pred našim očima. Nauka ne ostavlja prostora za sumnju: planeta je u neistraženim vodama, a te vode postaju sve toplije."

"Svet se nalazi u opasnoj zoni ekstremnih vremenskih prilika. Sada se vodi trka između rastućih rizika i naše posvećenosti klimatskoj akciji i zaštiti ljudi. Moramo da pobedimo u toj trci."

Generalna sekretarka Svetske meteorološke organizacije (WMO) Seleste Saulo rekla je: "El Ninjo ima potencijal da zada ogroman udarac zajednicama i ekonomijama širom sveta. Već vidimo poremećaje i razaranja izazvana sušama i poplavama i očekujemo da će posledice biti sve veće kako El Ninjo bude jačao."

Klimatska kriza, izazvana zagađenjem usled korišćenja fosilnih goriva, već pojačava ekstremne vremenske prilike i odnosi ljudske živote, dok je Evropu ovog leta pogodio najekstremniji toplotni talas ikada zabeležen, koji je doveo do najmanje 35.000 smrtnih slučajeva.

El Ninjo će dodatno pojačati ove posledice, a razmere fenomena već su opisane kao "zaista zapanjujuće" i kao događaj "Godzila nivoa".

Porast temperature povezan sa El Ninjom već ostavlja posledice, od pogoršanja šumskih požara u Indoneziji do slabljenja ključnih monsunskih kiša u Indiji. Efekti će se proširiti širom sveta, od većeg rizika od požara u Australiji do intenzivnijih poplava u Južnoj Americi.

Svetski program za hranu saopštio je u avgustu da će El Ninjo verovatno gurnuti oko 50 miliona ljudi u stanje akutne gladi.

Britanska vlada poziva građane da naprave zalihe

U Velikoj Britaniji ministri daju prioritet jačanju otpornosti na klimatske promene nakon najtoplijeg leta u istoriji zemlje.

Kancelarija britanske vlade će u narednim mesecima pokrenuti kampanju kojom će domaćinstvima biti savetovano da naprave zalihe konzervirane hrane i preduzmu druge mere kako bi bila spremna za vanredne situacije na nacionalnom nivou.

Igl će u međuvremenu nadgledati unapređenje poljoprivrede i novi program izgradnje rezervoara, za koji kaže da će Britaniju učiniti spremnijom nego ranije za ekstremne vremenske prilike koje se očekuju u narednim godinama.

Govoreći iz Havant Tiketa, gde bi trebalo da bude izgrađen prvi novi rezervoar u zemlji od 1992. godine, Igl je rekla da Britanija u prošlosti nije bila dovoljno dobra u pripremama za vanredne situacije povezane sa klimatskim promenama i da će morati da promeni način upravljanja poljoprivredom i vodnim resursima.

"Moramo da sprovedemo sopstvena prilagođavanja... i upravo tome služe stvari poput ovog rezervoara", rekla je ona.

"To je i suština tranzicije u poljoprivredi, kako bismo mogli da se bavimo poljoprivredom na otporniji i održiviji način sa stanovišta životne sredine."